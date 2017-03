Serie B, il Verona liquida il Brescia 1-0 e balza in testa

5 marzo 2017

Al Verona basta un gol di Zaccagni al 35' del primo tempo sugli sviluppi di una punizione di Romulo per chiudere la pratica Brescia e conquistare i tre punti. Troppo importante la posta in palio perché con questo 1-0 l'Hellas balza in testa alla classifica agganciando la Spal e il Frosinone , che ospiterà lunedì il Cittadella. Crisi nera per la squadra di Brocchi , che con soli 4 punti nelle ultime 5 è sempre più in zona playout.

In un match in cui per il gioco espresso non si sono visti i 21 punti che distanziavano Verona e Brescia, la squadra di Pecchia ha la meglio sui padroni di casa. I gialloblù tornano a vincere a trasferta dopo quattro mesi esatti: era il 5 novembre quando superavano lo Spezia al Picco. La prima frazione è scarsa di emozioni e solo la scaltrezza di Zaccagni sugli sviluppi di un calcio da fermo rompe gli indugi. La ripresa è più vivace e l'Hellas è più volte pericoloso in contropiede con Pazzini, Bessa (una vera e propria spina nel fianco del Brescia) e Zuculini, che falliscono occasioni su occasioni per chiudere in anticipo i conti. Il Brescia tenta l'assalto negli ultimi 10 minuti ma non ha la forza di sfondare e raccogliere almeno un punto che avrebbe portato ossigeno a Brocchi. Tre punti con vista Serie A per il Verona.