Serie B, il Tribunale della Figc dichiara inammissibili i ricorsi

01/10/2018

Niente da fare per Ternana, Pro Vercelli, Siena, Catania e Novara. Dovranno ufficialmente giocare in Serie C, perché il Tribunale Federale Nazionale della Figc, presieduto da Cesare Mastrocola, ha giudicato inammissibili i loro ricorsi sull'annullamento delle delibere di Roberto Fabbricini, sulla Serie B a 19 squadre. È una decisone che conferma il format a 19 squadre fissato dal Commissario straordinario della Federazione per il campionato cadetto.