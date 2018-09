Serie B, il Tar fa marcia indietro: per ora si va avanti a 19

19/09/2018

Nuovo colpo di scena in serie B. Il Tar ha fatto marcia indietro ed ha accolto le istanze di revoca presentate da Figc e Lega B annullando di fatto quando deciso lo scorso sabato quando aveva accolto i ricorsi presentati da Ternana e Pro Vercelli in merito ad un possibile ripescaggio in cadetteria. Per ora, quindi, il campionato prosegue a 19 squadre come aveva deciso il Collegio di Garanzia del Coni presieduto da Frattini l’11 settembre scorso. Il prossimo appuntamento è per il 26 settembre quando il tribunale amministrativo si riunirà collegialmente per compiere, si spera, la scelta definitiva.