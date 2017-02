Serie B: il Novara fa il colpo, Latina nei guai

17 febbraio 2017

Primo tempo soporifero al Francioni. Il Latina si fa pericoloso dopo pochi secondi con un destro da fuori area di Bandinelli che non inquadra lo specchio della porta, ma è un lampo isolato. Si registrano anche un paio di conclusioni del Novara: un colpo di testa di Macheda facilmente parato da Pinsoglio all'8' e un sinistro al volo di Cinelli al 40', sugli sviluppi di un corner, che non impensierisce il portiere del Latina. Si va al riposo sull'inevitabile punteggio di 0-0. Avvio di ripresa decisamente più movimentato e al 49' il Latina va a un passo dal gol: Insigne, lanciato in profondità da Corvia, entra in area e prova il sinistro a giro che si stampa sul palo a Da Costa battuto. E' la prima vera occasione del match che, almeno sul piano del ritmo, ha un'impennata. Adesso sono i padroni di casa a spingere con maggiore convinzione: al 54' Dickmann devia un cross dalla sinistra di Bruscagin, la palla si impenna e per poco non inganna Da Costa terminando di poco alta sopra la traversa. Al 65' si vede finalmente anche il Novara con un sinistro dal limite di Orlandi che sfiora il palo. Col passare dei minuti subentra un po' di stanchezza e le due squadre si allungano. Sempre vivacissimo Insigne che al 76' prova la conclusione da fuori: sinistro potente ma centrale, Pinsoglio non si fa sorprendere. Rispondono i piemontesi con uno spunto di Galabinov: tiro fuori di un niente. Ma l'attaccante bulgaro si rifà con gli interessi all'87' quando, lanciato in piena area da una verticalizzazione di Dickmann, trafigge Pinsoglio con il destro e regala i tre punti al Novara timbrando il suo ottavo gol stagionale in campionato. Finale nervoso con Roberto Insigne che, reo probabilmente di avere indirizzato qualche parola di troppo all'arbitro Baroni, viene espulso. Il risultato non cambia più: vince 1-0 il Novara.