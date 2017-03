Serie B: il Frosinone frena, 1-1 col Cittadella

6 marzo 2017

Nel Monday Night della 29esima giornata di Serie B il Frosinone non va oltre l'1-1 casalingo con il Cittadella . Al Matusa, su un campo reso pesante dalle forti piogge, la squadra di Pasquale Marino passa in vantaggio con Ciofani ma viene ripresa da Bartolomei. Con questo pareggio i ciociari restano in vetta alla classifica con 53 punti, uno in più sulla coppia Spal-Verona. I veneti agganciano Perugia, Bari e Novara al quinto posto a quota 43.

La prima vera palla gol sotto il diluvio del Matusa arriva al 21' con un colpo di testa a botta sicura di Daniel Ciofani che sfila di un soffio sopra la traversa. Un minuto dopo Dionisi conclude da posizione ravvicinata ma trova l'attentissimo Alfonso. Il Frosinone si getta in avanti e il Cittadella per poco non colpisce in contropiede con Bartolomei che conclude a rete ma Bardi si supera. Ciofani sfiora poi il palo al 25' su assist di Sammarco. Al 33' parata straordinaria di Alfonso sul diagonale insidioso del numero 9 ciociaro. Un minuto dopo Ciofani riesce comunque a portare in vantaggio il Frosinone con un preciso colpo di testa sul corner di Kragl. La squadra di Marino va ad un passo dal raddoppio sul finale di frazione con una gran botta di Kragl respinta corta da Alfonso: sulla sfera si avventa sempre Ciofani che spara alto.



A inizio ripresa il copione non cambia e Ciofani colpisce la parte alta della traversa con una conclusione dalla distanza. Al 62' un po' a sorpresa il Cittadella pareggia i conti con Bartolomei che approfitta del rinvio sbagliato di Mazzotta dopo la risposta di Bardi sul primo tiro del neo-entrato Vido. In pieno recupero gli ospiti vanno addirittura ad un passo dal gol vittoria con uno scatenato Vido che per poco non si inventa un eurogol in contropiede. Il Frosinone deve dunque accontentarsi del pareggio che gli permette di tornare da solo in vetta con 53 punti, uno in più di Spal e Verona. Il Citta resta invece agganciato alla zona playoff.