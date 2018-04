Serie B: il Cesena vince al Manuzzi 1-0, Brescia ko

27 novembre 2017

Al Manuzzi si affrontano due squadre in crisi di risultati: quattro partite senza vittorie per il Cesena, tre per il Brescia in uno scontro diretto con importanti punti salvezza in palio. A sbloccarsi sono i padroni di casa, che riescono a conquistare l'intera posta in palio resistendo alla pressione quasi costante delle Rondinelle. La prima occasione è subito di marca ospite con Furlan che premia l'inserimento di Bisoli, il colpo di testa però non trova lo specchio della porta. Il Brescia prova a partire con il piede sull'acceleratore, l'unico break che interrompe l'avvio delle Rondinelle è in un tiro di Panico che chiama all'intervento Minelli. L'azione si ripete quasi identica sul versante opposto un minuto più tardi, quando Fulignati sventa su Furlan. In un monologo ospite sfiora il vantaggio al quarto d'ora Bisoli con una conclusione al volo che trova la pronta risposta del numero uno in calcio d'angolo, poi il Cesena prende coraggio e inizia ad alzare il baricentro portandosi sulla trequarti. Sale in cattedra Jallow, fermato da prima da Minelli su una conclusione da distanza ravvicinata e poi da Gastaldello sul successivo tiro a colpo sicuro con la porta sguarnita. La squadra di Castori trova anche il vantaggio con Serra, ma il gioco era fermo per un fallo in attacco. L'appuntamento però è solo rinviato: è il 25' quando Scognamiglio svetta più in alto di tutti su calcio d'angolo e beffa Minelli sul primo palo. Il Brescia accusa il colpo e rischia il tracollo alla mezz'ora con Coppolaro che sbaglia la misura del retropassaggio e serve Jallow, Minelli questa volta è pronto ed evita il raddoppio.



Nei minuti finali del primo tempo Panico strappa applausi con una bella girata al volo in area di rigore, la conclusione però si spegne di poco al lato della porta per l'ultimo brivido del primo tempo. La ripresa si apre con il Brescia in costante pressione offensiva, il Cesena si rintana nella propria metà campo provando a non concedere spazi alle iniziative degli ospiti. Bisoli suona la carica con un colpo di testa su assist di Furlan, ma Fulignati ha vita facile bloccando la conclusione centrale. Al quarto d'ora sbanda pericolosamente però la retroguardia delle Rondinelle e Jallow prova ad approfittarne: l'inserimento dalla sinistra dell'area trova impreparata la difesa che viene salvata solo dal tiro al lato da buona posizione dell'attaccante. Un lampo di Torregrossa prova a risvegliare una partita in cui il Brescia fa molto possesso palla ma fatica nel trovare cross e verticalizzazioni: la conclusione da fuori area è potente ma Fulignati è ben posizionato e blocca in due tempi. Il Brescia spinge alla ricerca del pari senza però riuscire a creare reali pericoli, ne è lo specchio il colpo di testa velleitario di Caracciolo che termina abbondantemente sopra la traversa. Nel finale è ancora per la punta la possibilità migliore per trovare il pari nell'assalto del Brescia, ma la difesa del Cesena fa muro e sventa la minaccia. Il forcing finale non cambia il risultato: al Manuzzi decide una rete di Scognamiglio per un 1-0 che consente ai padroni di casa di portarsi a un solo punto di distanza dal Brescia e di lasciare l'Ascoli da solo all'ultimo posto in classifica.