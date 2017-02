Serie B, il Cesena affonda il Carpi: 2-1

5 febbraio 2017

Nel derby dell'Emilia Romagna in Serie B il Cesena supera agevolmente un Carpi sottotono. Nel primo tempo il bianconero Balzano al 24' approfitta di una smanacciata non efficace di Belec e porta in vantaggio i suoi. Il raddoppio romagnolo arriva a 5 minuti dalla fine della prima frazione con Andrea Cocco. Nella ripresa la squadra di Castori accorcia con Bianco su calcio di rigore al 65', senza cambiare la sostanza della gara.

L'incontro di Fabrizio Castori con il suo passato non è stato piacevole. Il Carpi ha sofferto un Cesena che pare aver digerito al meglio l'eliminazione dalla Coppa Italia ad opera della Roma all'ultimo secondo. Una prestazione a tratti straripante nel primo tempo per i bianconeri, di controllo e gestione nel secondo. Il gol di Balzano arriva a coronamento di un quarto d'ora di bel calcio per la squadra di Camplone, in cui Garritano ha creato più di un grattacapo alla difesa di casa. Buona anche la prova di Kone sulla mediana.



Il Carpi non è quasi mai riuscito ad impensierire il portiere cesenate Agliardi, che, a parte il rigore trasformato da Bianco, può considerarsi inoperoso. Grandi difficoltà di costruzione con Mbaye e Bianco decisamente sotto tono ed un Lasagna che non ha visto particolari palloni giocabili. L'ingresso del giovane Seck e di Mbakogu, di ritorno dalla Russia, non danno i risultati sperati. Con questa vittoria il Cesena esce dalla zona playout ed il Carpi perde il treno playoff.