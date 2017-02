Serie B, gode il Frosinone: Verona sconfitto 1-0. Tiene il ritmo la Spal

25 febbraio 2017

Il Frosinone conferma di essere la squadra più in forma del campionato, liquidando il Verona con una sola rete ma lo scarto sarebbe potuto essere molto più ampio. Il rigore, molto contestato dal Verona, sembra in effetti molto discutibile ( l'intervento di Romulo su Maiello non sembra da sanzionare) al contrario della vittoria dei ciociari. La squadra di Marino ha dimostrato la propria superiorità per larghi tratti della partita, sprecando molte occasioni, sia nel primo tempo con un colpo di testa di Ciofani, su cui si supera il portiere degli scaligeri Nicolas, sia nella ripresa con un tiro violento di Sammarco e Dionisi che fallisce a tu per tu con il portiere brasiliano dell'Hellas. La squadra di Pecchia ci ha provato con Bessa e Zuculini, che a 5 minuti dal 90° calcia addosso a Bardi



La vittoria della Spal è tutta cuore e polmoni, come tante in questa fantastica stagione dei ferraresi. Il Perugia ha qualche occasione limpida nella ripresa con una conclusione ravvicinata di Di Carmine ed un intervento prodigioso di Meret su Dezi, ma l'impressione che conferma la squadra di casa è di una compagine molto solida. A Chiavari l'Entella chiude la pratica Carpi con i gol di Caputo e Catellani e riaggancia l'ottavo posto, l'ultimo utile per i playoff. Torna a vincere il Pisa ad Ascoli, dopo 4 pareggi: avanti la squadra di Aglietti con il solito Favilli, poi la squadra di Gattuso la ribalta andando sul 3-1 con un doppio Masucci. Accorcia la squadra di casa con Cacia, ma Angiulli spegne le speranze. Tre punti importantissimi per i toscani in chiave salvezza.



Sempre più giù la Ternana, battuta in casa dal Latina 1-0. Cade tra le mura amiche anche il Cesena contro la Pro Vercelli. I piemontesi si avvicinano proprio ai romagnoli, ad un punto dalla zona buona per restare in B. Allo Spezia non basta il consueto gol del Diablo Granoche: vince il Novara 2-1 al Piola (segnano Macheda e Galabinov). Il Trapani conferma l'ottimo momento di forma (9 punti nelle ultime 5), vincendo contro la Salernitana 1-0. Avellino senza problemi contro il Vicenza: 3-1 al Partenio.