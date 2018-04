Serie B, Galano-gol condanna il "suo" Foggia al '92: "Purtroppo gioco nel Bari"

27 novembre 2017

Un gol da far saltare sulla sedia migliaia di tifosi, ma non lui, Cristian Galano, che si è sentito in colpa. Si è sentito in colpa per aver fatto soffrire i "suoi" tifosi, quelli del Foggia. Tifosi, appunto, del Foggia. Come lui. Che però gioca nel Bari. E, verrebbe da scherzare, per questo "soffre". A fine primo tempo, infatti, nella breve intervista rilasciata a Sky, l'ammissione: "Gioco nel Bari, purtroppo...". Facile capire, quindi, come a fine partita abbia chiesto scusa alla "sua" curva per la rete realizzata. Una scena che ha tanto ricordato Quagliarella in occasione di Napoli-Torino del 2016.