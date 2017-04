Serie B: Frosinone raggiunto al 95', cade il Benevento

8 aprile 2017

Prosegue il duello al comando della serie B tra Frosinone e Spal. In attesa che i biancazzurri giochino domenica a Brescia, i ciociari si riprendono la vetta solitaria in virtù del pareggio per 1-1 ad Ascoli . Il Cittadella piega 1-0 il Benevento col gol di Iori e lo aggancia al quarto posto. Crollano Pisa e Latina, il Trapani travolge 3-0 il Perugia mentre lo Spezia batte il Bari e lo supera in graduatoria.

Quinto risultato utile consecutivo per il Frosinone che pareggia 1-1 ad Ascoli e torna in vetta da solo al campionato di B, a +1 sulla Spal, impegnata domenica a Brescia. Amaro in bocca per i ciociari che passano in vantaggio con Dionisi al 77' e vengono raggiunti allo scadere, al 95', dalla rete di Favilli. Dopo due successi cade il Benevento che perde 1-0 al Tombolato col Cittadella - rete partita di Iori al 9' - e viene raggiunto al quarto posto a 54 punti dai veneti.



In zona playoff spicca la sconfitta del Perugia che perde 3-0 a Trapani: i siciliani di Calori si impongono con Pagliarulo e la doppietta di Manconi nella ripresa e volano a +2 sulla zona playout. Gli umbri sono a +1 sullo Spezia che batte 1-0 una diretta rivale come il Bari: decisivo il 'Diablo' Granoche al 15'. Cadono anche Entella e Carpi: i liguri battuti 1-0 al Piola dalla Pro Vercelli col gol di Morra mentre gli emiliani crollano 1-0 ad Avellino per la rete di Perrotta al 93'.



In coda, oltre a quella del Trapani, ci sono successi pesanti di Vicenza, Cesena e Ternana: i biancorossi passano 1-0 al Francioni col Latina fanalino di coda grazie al gol di De Luca all'80', i romagnoli sbancano l'Arena Garibaldi superando il Pisa di Gattuso per 1-0 con la rete di Ciano al 53' e volano a +2 sui playout mentre gli umbri battono 1-0 la Salernitana con gol di Avenatti e restano in corsa per la salvezza.