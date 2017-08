Serie B, ecco il calendario 2017/2018

3 agosto 2017

Presentato al castello Svevo di Bari il calendario per la stagione 2017/2018 di Serie B . Si inizia il 25 agosto con l'ultimo atto previsto il 18 maggio. Così come accade in A si giocherà anche a durante le vacanze di Natale. Previsti quattro turni infrasettimanali più il giovedì di Pasqua. Esordio da amarcord per Zeman che col suo Pescara alla prima giornata affronta il Foggia. Il Carpi debutta a Novara, il Palermo a La Spezia e l'Empoli a Terni.

Sempre alla prima giornata, il Venezia di Pippo Inzaghi ospita la Salernitana mentre sarà una sfida tra neopromosse quella tra Parma e Cremonese. Subito big match alla seconda giornata tra Empoli e Bari così come tra Palermo e Brescia. In questo campionato debutta il nuovo regolamento sui playoff che prevede il mini campionato nel caso in cui tra la prima e la quarta in classifica ci siano meno di 15 punti (e non 10 come accaduto lo scorso anno).