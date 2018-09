Serie B: cuore Verona, battuto in rimonta lo Spezia

25/09/2018

Il Verona vince 2-1 in rimonta contro lo Spezia nella quinta giornata di Serie B e resta in vetta alla classifica. Il Pescara piega il Crotone 2-1 e vola al secondo posto, mentre il Benevento supera 1-0 il Cittadella in trasferta e si piazza terzo. Sale in classifica il Lecce che con il 3-0 rifilato al Livorno sale al quinto posto. Vince il Brescia 2-1 in casa contro il Palermo, prima gioia per il Carpi: 1-0 a Perugia.

VERONA-SPEZIA 2-1

Al Bentegodi il Verona ospita lo Spezia che festeggia il vantaggio al 39’: cross di Okereke per l’inserimento di Bidaoui che a porta vuota insacca. Il Verona non ci sta e pareggia al 42’ con Matos. I gialloblù firmano il sorpasso al 78’ quando lo stesso Matos serve Zaccagni che a porta vuota non sbaglia. La gara termina 2-1 e il Verona resta in vetta.



CITTADELLA-BENEVENTO 0-1

Dopo un avvio di gara all’insegna del Cittadella, il Benevento inizia a farsi vedere dalle parti di Paleari sino alla rete del vantaggio che matura al 37’: Roberto Insigne apparecchia per l’inserimento di Asencio che piazza una rasoiata che si insacca alle spalle dello stesso Paleari. Il primo tempo si chiude 1-0. All’88’ il Cittadella sfiora il pareggio con Settembrini ma Puggioni si oppone in grande stile. Ancora Settembrini con un colpo di testa al quinto minuto di recupero sfiora il palo, ma il Benevento si salva e vince 1-0 volando al terzo posto, scavalcando proprio il Cittadella.



BRESCIA-PALERMO 2-1

Il Palermo capitola al 27’ quando il Brescia trova il vantaggio con un colpo di testa di Donnarumma. L’attaccante delle rondinelle raddoppia per i locali dopo appena sessanta secondi approfittando di un errore della difesa ospite. Dopo il lancio di fumogeni che causa la sospensione della gara per qualche minuto, ha inizio la ripresa e all’86’ il Palermo accorcia le distanze con un colpo di testa di Moreo.



PESCARA-CROTONE 2-1

Il Pescara soffre contro un Crotone ben organizzato ma trova il vantaggio al 20’ con Mancuso che fredda Festa con un destro a incrociare. Il Crotone pareggia al 49’ con un tiro di Benali da oltre 40 metri, ma il Pescara torna in vantaggio al 54’ ancora con Mancuso, autore di una doppietta. Gli abruzzesi vincono 2-1 e volano al secondo posto.



LIVORNO-LECCE 0-3

Nulla da fare per il Livorno che al 15’ capitola quando La Mantia porta in vantaggio il Lecce con un colpo di testa. Gli ospiti raddoppiano nella ripresa quando Palombi al 47’ sfrutta un errore difensivo. Lo stesso attaccante giallorosso si replica la 58’, fa doppietta e porta il risultato sul 3-0. Non ci sono altre emozioni e il Lecce vince 3-0 a Livorno dopo 18 anni.



SALERNITANA-ASCOLI 1-1

Salernitana subito sotto all’Arechi dopo sette giri di lancette. L’Ascoli sblocca con una punizione di Ninkovic dal limite dell’area. Il pareggio della Salernitana arriva al 61’ quando Mazzarani serve Di Tacchio il cui tocco beffa tutti. Non si registrano altre emozioni e la gara termina in parità.



PERUGIA-CARPI 0-1

Allo stadio Curi tra Perugia e Carpi non si registrano emozioni sino al 42’ quando Pezzi atterra in area Melchiorri: è rigore per il Perugia. Dagli undici metri Moscati spara alto e fallisce l'occasione. La gara si sblocca al 76’ a favore degli ospiti, con un destro poderoso di Mokulu che porta in vantaggio il Carpi. La contesa termina 1-0 con gli emiliani che portano a casa i primi tre punti di questo campionato.