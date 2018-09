Serie B: Cremonese ancora imbattuta, 0-0 ad Ascoli

30/09/2018

Due pareggi nei posticipi domenicali della sesta giornata di serie B . Continua l'imbattibilità della Cremonese che impatta 0-0 in casa dell' Ascoli , sfiorando l'impresa con la traversa colpita da Perrulli. Un punto a testa anche per Cosenza e Perugia : allo stadio San Vito finisce 1-1 con i calabresi in vantaggio con Maniero (13') e ripresi dal guizzo di Kingsley (72'). Espulso per proteste il tecnico della squadra umbra Nesta.

ASCOLI-CREMONESE 0-0

Parte subito forte l’Ascoli, con Ganz che, da posizione ravvicinata, non riesce a centrare lo specchio della porta. Poi a spingere maggiormente è la Cremonese, che crea due chances con Castrovilli e Perulli, senza però riuscire a trafiggere Perucchini. È ancora l’Ascoli, però, a sfiorare il vantaggio prima dell’intervallo: Ganz, nell’uno contro uno con Radunovic, si fa ipnotizzare e spara il pallone dell’1-0 addosso all’estremo difensore avversario. Si resta 0-0 al termine del primo tempo. Nella ripresa la Cremonese sfiora il vantaggio con un traversone pericoloso di Perrulli (62') che si trasforma in un tiro, la palla colpisce in pieno la traversa. Poco dopo ancora i lombardi pericolosi con il nuovo entrato Boultam (69') che prova a sorprendere Perucchini in uscita, senza successo. Triplice fischio e secondo pareggio consecutivo per l'Ascoli, mentre continua l'imbattibilità della Cremonese che conquista il quarto pareggio (più due vittorie) nelle prime sei giornate di campionato.



COSENZA-PERUGIA 1-1

La prima azione del match è un colpo di testa di Vido che, servito da Bianco, spedisce il pallone di poco a lato. Poi, al 13’, il Cosenza passa in vantaggio: Garritano trova sul secondo palo Maniero, che non si fa pregare e appoggia in rete il tap in dell’1-0. La risposta del Perugia arriva nel finale della prima frazione di gioco, con la traversa colpita da Melchiorri al 42’. Le due squadre, dunque, vanno negli spogliatoi con il risultato di 1-0 per i locali. Nella ripresa, il primo squillo è di Maniero, il cui mancino viene disinnescato da Gabriel. Poi arriva l’espulsione per il tecnico Nesta, reo di aver protestato eccessivamente con il direttore di gara. Il gol del pareggio del Perugia arriva nella ripresa: splendida giocata di Vido che stoppa di petto e calcia di sinistro, miracolo di Saracco che però non trattiene e Michael Kingsley (72') tutto solo gonfia la rete. Al triplice fischio un punto a testa con il Cosenza che continua a restare all'asciutto di vittorie, mentre il Perugia conquista un punto dopo due sconfitte di fila.