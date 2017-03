Serie B: colpo Verona, il Benevento frena ancora

5 marzo 2017

In un match in cui per il gioco espresso non si sono visti i 21 punti che distanziavano Verona e Brescia, la squadra di Pecchia ha la meglio sui padroni di casa. I gialloblù tornano a vincere a trasferta dopo quattro mesi esatti: era il 5 novembre quando superavano lo Spezia al Picco. La prima frazione è scarsa di emozioni e solo la scaltrezza di Zaccagni sugli sviluppi di un calcio da fermo rompe gli indugi. La ripresa è più vivace e l'Hellas è più volte pericoloso in contropiede con Pazzini, Bessa (una vera e propria spina nel fianco del Brescia) e Zuculini, che falliscono occasioni su occasioni per chiudere in anticipo i conti. Il Brescia tenta l'assalto negli ultimi 10 minuti ma non ha la forza di sfondare e raccogliere almeno un punto che avrebbe portato ossigeno a Brocchi. Tre punti con vista Serie A per il Verona.



Derby tesissimo allo stadio Vigorito dove Benevento e Salernitana danno vita a una partita ricca di colpi di scena, il primo dei quali arriva già al 9' con i padroni di casa che sfiorano il gol: corner di Ciciretti e grande colpo di testa di Camporese che si stampa sul palo. Ma a passare in vantaggio al 33' è la Salernitana: Pezzi ferma irregolarmente Improta in area, per l'arbitro Nasca è rigore e Coda dagli undici metri non sbaglia. Cinque minuti più tardi i granata restano in dieci: Odjer entra duro su Chibsah e rimedia il rosso diretto. La ripresa è un monologo del Benevento anche se l'occasione più clamorosa capita sui piedi di Sprocati: destro a giro dal limite e miracolo di Cragno che devia in corner con la punta delle dita. Ma all’88’ la squadra di Baroni trova il soffertissimo pareggio: Busellato trattiene Viola, Nasca concede il secondo penalty della gara e Ceravolo lo trasforma per il definitivo 1-1. Il Benevento si salva ma conferma di non attraversare il suo miglior momento: nelle ultime tre partite ha raccolto un solo punto. Risultato prezioso per la Salernitana che si porta a +2 sulla zona playout.