Serie B: colpo Trapani a Benevento, il Cittadella sorride I siciliani vincono 3-1 al Vigorito con due rigori di Coronado e gol di Curiale. I veneti piegano 1-0 lo Spezia

25 marzo 2017

Negli anticipi della 32esima giornata di Serie B il Trapani espugna il Vigorito battendo 3-1 il Benevento con due rigori di Coronado e gol di Curiale mentre il Cittadella piega 1-0 lo Spezia al Tombolato grazie a Kouame. In classifica i siciliani agganciano Latina e Brescia al terzultimo posto con 32 punti. I sanniti restano in quarta posizione a quota 48, uno in più del Citta che sale a 47 scavalcando gli uomini di Di Carlo, fermi a 45.

CITTADELLA-SPEZIA Partita subito vivace al Tombolato. Il primo squillo è dello Spezia con una conclusione di Piccolo che si spegne di un soffio a lato. Ospiti ancora pericolosi al 13' con Djokovic che non centra la porta su cross di Vignali. Al 25' è il Cittadella a passare in vantaggio con un destro smorzato di Kouame che beffa Chichizola. I veneti vanno ad un passo dal 2-0 al 30' con Pascali che colpisce in pieno il palo con un colpo di testa da calcio piazzato. In pieno recupero Spezia sfortunato con un tiro-cross di Piccolo che si stampa sulla traversa.



A inizio ripresa Terzi sfiora il pareggio con un colpo di testa ravvicinato che si spegne di un soffio a lato. Al 72' è Djokovic a impensierire la difesa del Citta con una girata facile preda di Alfonso. Il portiere dei veneti è bravo anche tre minuti più tardi quando respinge il diagonale insidioso di Migliore. Nel finale Iunco spreca un buon contropiede cercando un colpo sotto dai 25 metri, parato da Chichizola. Il Citta torna comunque alla vittoria e scavalca lo Spezia in classifica.

BENEVENTO-TRAPANI A sbloccare l'incontro del Vigorito dopo 29 minuti è il Trapani: Coronado trasforma il rigore concesso per sospetto contatto di Chibsah ai suoi danni. Al 33' Ceravolo pareggia i conti con un tap-in vincente dopo la parata di Pigliacelli sul destro rasoterra di Ciciretti. Il portiere del Trapani è bravissimo al 42' quando respinge d'istinto il colpo di testa di Ceravolo. Al 56' secondo penalty per gli ospiti: Del Pinto entra in ritardo su Coronado e lo stesso numero 20 sigla la doppietta personale non sbagliando dagli 11 metri. Il Benevento si getta nuovamente in avanti e al 59' Pigliarulo salva sulla linea il colpo di testa di Venuti. Pigliacelli è bravissimo al 71' quando devia in angolo il tiro da posizione defilata di Cissé. Il Trapani riparte in contropiede e chiude i conti al 93' con una deviazione da pochi passi di Curiale sul perfetto assist di un sontuoso Coronado. Seconda vittoria di fila per i siciliani che si avvicinano alla zona salvezza mentre il Benevento perde l'occasione di accorciare le distanze dalle tre di testa (Spal, Frosinone e Verona).

