Serie B: colpo Bari a Benevento, poker Brescia

24 febbraio 2017

Il secondo tempo si apre con il pareggio degli uomini di Baroni firmato da Ceravolo che batte Micai con una perfetta zampata su assist di Venuti. Il Bari non ci sta e al 55' trova la rete del 3-4 ancora con Galano che beffa Cragno con un destro incrociato. Il match è bellissimo e Ciciretti prova ad infiammarlo ancor di più con un sinistro velenoso parato però da Micai. Nel finale Falco colpisce in pieno la traversa con un tiro potente dal limite dell'area mentre Baroni viene allontanato dal campo dall'arbitro Pinzani per proteste. Il Benevento resta secondo e manca l'aggancio in vetta alla classifica al Frosinone. Il Bari centra la terza vittoria nelle ultime quattro gare e torna prepotentemente in corsa per un posto nei playoff.

BRESCIA-CITTADELLA 4-1

Nel primo anticipo della 27esima giornata di Serie B il Brescia sconfigge con un sonoro 4-1 il Cittadella grazie alle reti di Caracciolo, Blanchard, Coly e Dall'Oglio, siglate nel primo tempo. I veneti, in 10 dal 12' per l'espulsione di Martin, trovano il momentaneo 1-1 con Strizzolo. La squadra di Brocchi torna così al successo dopo quasi 2 mesi e sale a 31 punti in classifica, +3 sulla zona playout. Il Citta resta quinto col Perugia a quota 39.



Al Rigamonti partita scoppiettante fin dall'inizio con il Cittadella che va ad un passo dal gol al 6' con una spaccata di poco a lato di Strizzolo. A passare in vantaggio è però il Brescia con una punizione pennellata di Caracciolo. Gli ospiti restano in 10 all'11' per il rosso diretto all'indirizzo di Martin, reo di un'entrata a gamba alta su Dall'Oglio. La decisione dell'arbitro Pezzuto appare eccessiva. Il Cittadella è comunque vivo e al 23' pareggia i conti con Strizzolo che mette dentro l'assist di Pasa. Le Rondinelle tornano ancora avanti al 29' con Blanchard che risolve una mischia in area da azione d'angolo. La squadra di Brocchi sfrutta gli spazi concessi dalla difesa veneta per calare il tris al 37' con Coly, bravo a deviare in rete da pochi passi il tiro-cross di Bonazzoli. Ma non è finita qui perché al 43' il Brescia trova il gol del 4-1 con una conclusione potente di Dall'Oglio dal limite dell'area. Prima del duplice fischio Minelli salva il risultato deviando in corner il diagonale di Arrighini.



Nella ripresa il Cittadella sfiora il 4-2 con Valzania che, tutto solo in area, calcia incredibilmente alto. Al 62' Salvi, pescato in area da Iori, conclude addosso a Minelli ignorando Vido. Il numero 2 ospite va ad un passo dal gol con una splendida rovesciata che si spegne a lato di pochissimo. Minelli è ancora decisivo al 71' quando riesce, con l'aiuto del palo, a mettere in angolo un pallone pericoloso deviato da un suo compagno. Il Brescia si rivede al 73' con un'incursione di Camara che calcia in porta ma trova la respinta di Alfonso. Cittadella sfortunatissimo all'81' quando Schenetti colpisce in pieno la traversa con un sinistro ravvicinato. Caracciolo cerca la doppietta personale all'83' ma il suo destro sfiora solo il palo. Il Brescia può comunque festeggiare il ritorno al successo dopo quasi due mesi: dal 24 dicembre (2-1 alla Pro Vercelli), le Rondinelle hanno collezionato 4 sconfitte e 2 pareggi. Il Cittadella paga l'inferiorità numerica per quasi 80 minuti e rimane in quinta posizione in classifica insieme al Perugia.