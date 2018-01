Serie B, colpo Avellino: Novellino vince 3-2 a Brescia

21 gennaio 2018

Successo in rimonta per l' Avellino che supera in trasferta 3-2 il Brescia nel posticipo della 22.a giornata di Serie B e ottiene la seconda vittoria di fila in campionato, allontanandosi dalla zona "calda" di classifica. Prosegue invece il momento no delle rondinelle, alla terza sconfitta nelle ultime cinque gare.

Dopo due occasioni in avvio per i padroni di casa con Torregrossa sono gli ospiti al primo vero affondo a sbloccare il risultato con Molina, che in tuffo sul secondo palo raccoglie l'ottimo suggerimento di Bidaoui e deposita in rete. I lombardi non ci stanno e si gettano subito in attacco sfiorando l'1-1 con Caracciolo e Torregrossa. Proprio il numero sette delle rondinelle al 27' realizza il pareggio con un colpo di testa che supera Radu. Un minuto dopo l'undici di Boscaglia ribalta la partita. E' ancora Torregrossa a firmare il 2-1 con un tocco da due passi.



Il Brescia manca il colpo del ko con Caracciolo, che su calcio di punizione al 37' colpisce il palo, e nella ripresa subisce il ritorno degli ospiti. All'8' infatti Castaldo trova il 2-2 approfittando dell'errore in disimpegno di Ndoj. Al 16' tocca agli irpini ribaltare nuovamente la partita con la conclusione vincente sul palo più lontano di Bidaoui. I campani sfiorano il quarto gol al 36' con Castaldo, che si stampa sulla traversa, con Asencio che fallisce il poker sul susseguirsi dell'azione. Nel finale concitato - a causa di un rigore prima assegnato e poi tolto all'Avellino dal direttore di gare - non succede più nulla: il Brescia cade in casa, Novellino strappa al Rigamonti altri tre punti preziosi.