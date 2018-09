Serie B: Cittadella in fuga, ok l'Ascoli, buon punto del Pescara a Brescia

Serie B: Cittadella in fuga, ok l'Ascoli, buon punto del Pescara a Brescia Il Lecce battuto al 'Del Duca, bene la squadra di Venturato grazie a due rigori di Iori Facebook

15/09/2018

La serie B non tradisce e regala grandi emozioni anche nei match delle 15 della terza giornata della cadetteria. Succede tutto nella ripresa con il Cittadella che batte il Cosenza con un netto 2-0: decide Iori che realizza due rigori concessi dal direttore di gara Marini. Non sbaglia l'Ascoli che centra la prima vittoria stagionale superando il Lecce grazie ad una rete di rapina del sempreverde Ardemagni. Brescia e Pescara si spartiscono la posta in palio al Rigamonti con un 1-1 che accontentato in particolare gli abruzzesi che rimontano con Monachello l'iniziale vantaggio di Morosini.

CITTADELLA-COSENZA Al Tombolato il primo tempo si gioca sul filo dell’equilibrio con Cittadella E Cosenza che si fronteggiano senza creare grandi occasione da rete. Nella ripresa la truppa di Venturato alza i ritmi e conquista un rigore concesso dall’arbitro Marini per un fallo di Corsi su Branca. A realizzarlo al 67’ è Iori che si ripete un quarto d’ora più tardi battendo Saracco sempre nel dischetto. Terza vittoria consecutiva quindi per i venuti che vanno già in fuga in campionato: adesso sono con quattro lunghezze di vantaggio sul Pescara fermo a quota 5. Dopo la sconfitta a tavolino con il Verona, il Cosenza si ferma ancora e rimane con un solo punto nella graduatoria.

BRESCIA-PESCARA Le due squadre si accontentano di un pareggio per 1-1 scaturito da due reti all’82’ e all’88’ rispettivamente del bresciano Morosini e poi del biancazzurro Monachello che permette al Pescara di restare imbattuto al secondo posto in classifica con cinque punti. Pillon può essere soddisfatto ma può recriminare con Cocco che nella prima frazione si è fatto parare un rigore da Alfonso. Non contento invece Suazo che vede sfuggire l’ennesima vittoria sempre nel finale e deve fare i conti con l’infortunio alla caviglia del talento Tonali. Con un punto il Brescia sale a quota due in classifica.

ASCOLI-LECCE Prima vittoria stagionale per la squadra di Vivarini che deve ringraziare l’esperto attaccante Matteo Ardemagni, bravo a sfruttare un cross dalla destra e a battere Bleve con un tiro preciso. Nell’occasione grande proteste da parte del Lecce per un presunto fallo dell’attaccante scuola Milan su Meccariello. Dopo la rete al 69’ si è accesa la gara con i salentini vicini due volte al pareggio prima con Meccariello e poi con Petriccione. Sorridono i tifosi dell’Ascoli che vedono salire la propria squadra a 4 punti nella classifica della cadetteria, ancora a secco invece il Lecce che resta con 2 punti in graduatoria.

