Serie B: Cerri risponde ad Ardemagni, 1-1 tra Perugia e Avellino

6 novembre 2017

La prima occasione è all'8' per Zanon, il cui cross diventa un tiro disinnescato da Rosati. La partita potrebbe sbloccarsi già al minuto 12: Di Tacchio serve D'Angelo che fa sponda per Asencio, libero in area piccola di depositare in rete. Il gol, però, è annullato per fuorigioco, nonostante il capitano degli irpini sia in posizione regolare. Al 23', Rosati compie un miracolo sul colpo di testa da corner di Migliorini. Sono ancora i campani ad andare vicinissimi al vantaggio dopo la mezz'ora: Asencio raccoglie una respinta e gira di destro, con la palla che sfiora il palo alla destra di Rosati. Al 42', però, l'ottimo primo tempo dell'Avellino viene premiato: cross di Laverone e colpo di testa dell'ex Ardemagni, che porta in vantaggio i suoi.



Nella ripresa, gli irpini partono meglio e vanno vicini al raddoppio con il cross di Ngawa raccolto da D'Angelo, che tenta il destro dal limite, ma si vede respingere la conclusione da Rosati. Al 67', Bandinelli conclude un'azione confusa, con Di Carmine e Cerri trattenuti in area, sfiorando la traversa con il destro. Gli ospiti rispondono con la conclusione ancora del capitano irpino, su cui è attento il portiere umbro. Al 74', però, il Perugia pareggia grazie ad un rigore erroneamente assegnato da La Penna per un fallo di mano non commesso da Molina. Dal dischetto, Cerri, entrato nella ripresa al posto di Falco, fa 1-1. Nel recupero, l'ex Di Tacchio sfiora il gol con il sinistro dalla distanza a pochi passi dal recupero, ma Rosati alza in corner, e poco dopo Novellino viene espulso. Un 1-1 contestato, che regala però un punto a testa che permette all'Avellino di salire a quota 17, raggiungendo Novara e Pescara. Secondo pareggio di fila per Breda sulla panchina del Perugia, che aggancia invece lo Spezia a 15 punti.