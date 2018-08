Serie B: Brescia beffato, pari del Perugia sul gong

24/08/2018

Antipasto di prima giornata al Rigamonti per la cadetteria, con il Brescia che apre le danze ospitando il Perugia in un campionato nato tre le mille polemiche. Fase iniziale di gioco poco concitata, l’unica occasione da rete la crea Donnarumma con un’azione personale che non trova fortuna al momento del tiro. Tremolada a metà frazione crea il primo vero pericolo approfittando di un errore della difesa ospite, la conclusione però termina poco al lato. Gli umbri provano a colpire di rimessa e sfiorano il colpaccio con Ahn, l’attaccante però viene anticipato al momento del tiro. Serve il miglior Gastaldello alla mezz’ora per evitare che Vido colpisca a rete da buona posizione: il difensore approfitta di un’incertezza dell’avversario per anticiparlo e sventare la minaccia. Quando la prima frazione sembra oramai destinata a concludersi in parità arriva il vantaggio del Brescia: al 43’ Bisoli si inserisce e conclude sul palo più lontano mettendo la firma sulla prima rete della nuova stagione.



Nella ripresa Tonali e Tremolada iniziano malissimo con una goffa incomprensione su calcio piazzato. Prima di un’occasione importante bisogna aspettare il quarto d’ora con Cremonesi che manca l’impatto di testa mandando il pallone sul fondo. Felicioli e Donnarumma provano a dare brio alla gara, ma a cambiare le sorti del match è il rosso diretto a Gastaldello che rifila un colpo a volto a Vido mentre il pallone era lontano. Il Brescia in dieci uomini si chiude, Suazo cambia modulo e il Perugia prova ad alzare ritmo e baricentro. Il tentativo migliore è quello di Melchiorri che, in acrobazia, non inquadra lo specchio della porta. Nel finale un’ingenuità di Bisoli costa carissimo al Brescia: Vido si procura e calcia il rigore che al 94’ regala al Perugia di Nesta un pari oramai insperato.