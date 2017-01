Serie B: beffa Frosinone, il Verona perde ma resta primo

21 gennaio 2017

Prima partita dell’anno, prima giornata di ritorno, ma solita prima in classifica. La Serie B , dopo la sosta invernale, trova ancora il Verona in testa. La squadra veronese perde con il Latina e deve ringraziare l’ Entella , che nel recupero riesce a ribaltare la partita contro il Frosinone , fino a quel momento in vantaggio e virtualmente primo. La Spal batte il Benevento , mentre in fondo vincono il Pisa e il Trapani .

A Chiavari, il Frosinone perde 2-1 contro l’Entella dopo essere stato in vantaggio per tutto il pomeriggio. Una sconfitta pensante che fa scivolare la squadra allenata da Marino al terzo posto, superata dalla Spal vittoriosa con il Benevento: 2-0 il risultato ed esordio con gol per Floccari. Una vera e propria beffa per il Frosinone, vista la sconfitta inflitta dal Latina al Verona primo in classifica. I nerazzurri si sono imposti per 2-0 sugli scaligeri grazie ai gol di Brosco e Boakye. Carpi e Vicenza hanno pareggiato 0-0, mentre il Cittadella ha vinto 2-0 contro il Bari con le reti di Chiaretti e Schenetti: grazie a questi tre punti, i veneti hanno superato il Benevento e sono ora al quarto posto. Il Brescia, invece, è caduto per la prima volta davanti al proprio pubblico: al Rigamonti l’Avellino ha sconfitto 2-0 la squadra di Brocchi con una doppietta di Ardemagni. Si muove anche il fondo della classifica, grazie alle vittorie di Pisa e Trapani. I ragazzi di Gattuso hanno ritrovato quel gol che mancava da novembre: 1-0 alla Ternana degli ex Lazio Ledesma e Diakité. A firmare i tre punti è stato Gatto, mentre Manaj ha sprecato il rigore del possibile 2-0. I siciliani, infine, hanno trovato la seconda vittoria della loro stagione, ribaltando il risultato contro il Novara. I piemontesi sono passati in vantaggio con Galabinov, ma Coronado ha pareggiato i conti dal dischetto in conclusione del primo tempo. Nella ripresa, Maracchi ha regalato i tre punti a Calori: 2-1 il risultato finale.