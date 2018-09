Serie B a 19 o 22 squadre: oggi la sentenza

11/09/2018

Finalmente ci siamo: è arrivato il giorno decisivo per le sorti della serie B. Dopo una estate turbolenta e le prime due giornate di campionato giocate da 19 club, un nuovo scossone potrebbe abbattersi sulla cadetteria. In serata è attesa la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni che dovrà esprimersi sul format della serie B e sugli eventuali ripescaggi . La questione più scottante è la legittimità della riforma della cadetteria approvata da Fabbricini che su pressione di Balata, presidente della Lega B, ha approvato il formato a 19 squadre scatenando la reazione infuriata di numerosi club che chiedono di essere ripescati. Tra questi ci sono la Ternana , la Pro Vercelli e la Virtus Entella che hanno presentato ricorso in merito alla classifica dei club ripescabili che al momento vede davanti Novara, Catania e Siena. Nella giornata di lunedì il presidente della giuria Frattini ha confermato la pubblicazione della sentenza per la serata di martedì: lo slittamento è causato da alcune differenze di vedute all'interno del collegio.

Il ritorno a 22 squadre sembra l'ipotesi più probabile ma non sono da escludere clamorose novità come ad esempio una B addirittura con 24 società per evitare nuovi ricorsi e ulteriori scie polemiche. Sul tavolo in particolare ci sono i ricorsi di presentati da Ternana e Pro Vercelli contro la sentenza del Tribunale Nazionale Federale che ha permesso a Novara e Catania di entrare nella graduatoria delle ripescabili ed occupare i primi due posti, nonostante i club nelle passate stagioni avessero subito delle penalizzazioni per inadempienze varie. Questo proprio a scapito di Ternana e Pro Vercelli che, se dovessero avere ragione, tornerebbero al secondo e terzo posto della classifica riguardante i club ripescabili.



Chi ha il posto assicurato in caso di ripescaggi è il Siena che sarebbe al terzo posto della graduatoria nel caso in cui il Coni confermasse la presenza di Novara e Catania nella classifica o addirittura al primo nel caso in cui Ternana e Pro Vercelli vincessero il ricorso. Spettatrice interessata è anche la Virtus Entella che ha presentato domanda di ripescaggio relativa al caso Cesena, penalizzato per le plusvalenza fittizie.