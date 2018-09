Serie B a 19 o 22 squadre, martedì sera la sentenza sui ripescaggi

10/09/2018

Martedì sera è attesa la decisione del Collegio di Garanzia del Coni in merito alla Serie B 2018/19: sarà a 19, 22 o addirittura 24 squadre? La sentenza sulla legittimità del campionato cadetto, messa in dubbio dai ricorsi di Ternana, Pro Vercelli e Virtus Entella in merito ad eventuali ripescaggi e inizialmente prevista venerdì scorso, era slittata a causa della differenza di vedute interne al Collegio.

Nonostante gli impegni diplomatici e istituzionali in Transistria, regione secessionista della Moldavia, il presidente Franco Frattini ha assicurato che i tempi previsti per la decisione saranno rispettati, senza slittamenti. L'ex ministro degli Esteri ha risposto a Vincenzo La Rosa, tifoso del Catania, che lo taggava in un tweet paventando il rischio che la sua assenza dall'Italia portasse a un rinvio della decisione a mercoledì. Poche parole usate da Frattini, ma chiarissime: " Domani sera il verdetto sulla serie B, nessuno slittamento ".

Nel Collegio resta però una spaccatura, anche se - regolamenti alla mano - il ritorno al format dei 22 club sembra la strada più percorribile. In tal caso, dovrebbe esserci un'ulteriore decisione, quella sulle tre squadre da ripescare alla luce dei ricorsi presentati da Ternana e Pro Vercelli contro la sentenza del Tribunale Nazionale Federale che ha permesso a Novara e Catania di entrare nella graduatoria delle ripescabili ed occupare i primi due posti, nonostante i club nelle passate stagioni avessero subito delle penalizzazioni per inadempienze varie. Questo proprio a scapito di Ternana e Pro Vercelli che, se dovessero avere ragione, tornerebbero al secondo e terzo posto della classifica riguardante i club ripescabili.



Chi ha il posto assicurato in caso di ripescaggi è il Siena che sarebbe al terzo posto della graduatoria nel caso in cui il Coni confermasse la presenza di Novara e Catania nella classifica o addirittura al primo nel caso in cui Ternana e Pro Vercelli vincessero il ricorso.



Spettatrice interessata è anche la Virtus Entella che ha presentato domanda di ripescaggio relativa al caso Cesena, penalizzato per le plusvalenza fittizie. Contando anche l'Avellino, che chiede la riammissione in Serie B contestando la differenza di trattamento sul caso fideiussioni rispetto a Lecce e Palermo, in caso di rivoluzione totale potremmo avere (di nuovo, come nel 2003/04) un campionato a 24 squadre.