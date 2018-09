Serie B a 19 o 22 squadre, attesa per la sentenza sui ripescaggi

10/09/2018

Una spaccatura che esiste ancora in queste ore, anche se - regolamenti alla mano - il ritorno al format dei 22 club sembra la strada più percorribile. In tal caso, il Collegio (presieduto da Franco Frattini) dovrebbe esprimersi anche sulle tre squadre da ripescare alla luce dei ricorsi presentati da Ternana e Pro Vercelli contro la sentenza del Tribunale Nazionale Federale che ha permesso a Novara e Catania di entrare nella graduatoria delle ripescabili ed occupare i primi due posti, nonostante i club nelle passate stagioni avessero subito delle penalizzazioni per inadempienze varie. Questo proprio a scapito di Ternana e Pro Vercelli che, se avranno ragione, tornerebbero al secondo e terzo posto della classifica riguardante i club ripescabili.



Chi ha il posto assicurato in caso di ripescaggi è il Siena che sarebbe al terzo posto della graduatoria nel caso in cui il Coni confermasse la presenza di Novara e Catania nella classifica o addirittura al primo nel caso in cui Ternana e Pro Vercelli vincessero il ricorso.



Spettatrice interessata è anche la Virtus Entella che ha presentato domanda di ripescaggio relativa al caso Cesena, penalizzato per le plusvalenza fittizie. Contando anche l'Avellino, che chiede la riammissione in Serie B contestando la differenza di trattamento sul caso fideiussioni rispetto a Lecce e Palermo, in caso di rivoluzione totale potremmo avere (di nuovo, come nel 2003/04) un campionato a 24 squadre.