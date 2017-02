Serie B: Benevento corsaro a Vercelli, pari tra Perugia ed Entella

18 febbraio 2017

Nella 26.a giornata di Serie B , il B enevento batte la Pro Vercelli con un rigore trasformato da Ceravolo e supera provvisoriamente il Verona al secondo posto (gli scaligeri impegnati lunedì contro la Spal): finisce 0-1. A reti bianche invece Perugia ed Entella . Ne approfitta il Bari che batte 3-1 una Ternana in 10 dal 25'. La squadra di Colantuono supera i liguri all'ottavo posto, l'ultimo utile per i playoff.

Chi esce con le ossa rotte da questa giornata di Serie B è quindi soprattutto la Virtus Entella, che scivola al decimo posto, superata dal Bari modello Serie A con un Floro Flores nettamente fuori categoria. I pugliesi vincono e convincono con le reti dell'ex Chievo, di Galano e Brienza, distruggendo una Ternana sempre più giù, complice anche l'espulsione di Coppola nei neroverdi. Approfitta del passo falso dell'Entella anche il Carpi, vittorioso in casa contro il Brescia di Christian Brocchi per 2-1. Si illude invece lo Spezia, avanti di due reti con un super Diablo Granoche ma viene raggiunto dal Trapani con le reti di Casasola nel primo tempo e Pagliarulo al '91. Cade il Cittadella in casa contro l'Avellino (11 punti nelle ultime 5 partite): al Tombolato finisce 3-1 per gli irpini dopo il vantaggio iniziale dei veneti con il gol di Strizzolo. 1-1 tra Vicenza ed Ascoli, stesso risultato tra Salernitana e Cesena.