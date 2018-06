Playoff Serie B: Palermo in finale, il Venezia va ko

10/06/2018

PALERMO-VENEZIA 1-0

Avvio scoppiettante del match, con il Palermo che passa in vantaggio alla prima occasione creata: il tiro dalla distanza di Rispoli si trasforma in un assist per Trajkovski, che conclude a rete trovando la prontissima risposta di Audero; il portiere ospite, però, non trattiene la sfera, che sbatte sui piedi di capitan Domizzi, sfortunato nella deviazione verso la propria porta (5'). La risposta del Venezia è affidata ad un tiro al volo di Pinato su schema da calcio di punizione, Pomini è attento e riesce a sventare il pericolo. Il botta e risposta del primo quarto d'ora di gioco procede con il colpo di testa di poco a lato di La Gumina. Ci prova anche Murawski da fuori area: Audero si distende e riesce a deviare in angolo. Poi è il turno del Venezia, con Bruscagin che si ritrova il pallone tra i piedi dopo un tocco in area rosanero, ma non riesce a centrare il bersaglio grosso. L'ultima chance del primo tempo capita a La Gumina, che da posizione defilata, non riesce a trovare lo specchio della porta. Si va dunque al riposo con il Palermo in vantaggio di un gol. Il primo squillo della ripresa è un colpo di testa di Modolo sugli sviluppi calcio di punizione: Pomini vola e mette in angolo. Preme ancora sull'acceleratore il Venezia, cui servirebbe solo la vittoria per accedere alla finale: tiro da fuori di Stulac, para facile Pomini. Ben più complicato l'intervento del portiere rosanero sul colpo di testa ravvicinato di Geijo. L'estremo difensore rosanero è autentico protagonista della ripresa: tiro di punta di Litteri in area, ma Pomini dice ancora una volta di no. Gli attacchi del Venezia non creano gli effetti sperati e, a 9' dalla fine, la formazione di Inzaghi subisce anche l'espulsione di Pinato. Piove sul bagnato quando La Gumina si conquista un calcio di rigore per fallo di Domizzi: lo stesso attaccante rosanero fallisce però il colpo del definitivo ko. Errore che non pesa: il Venezia non crea più nulla e il Palermo conquista l'accesso alla finale (gara d'andata il 13 giugno).