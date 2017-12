Parma, occasione sprecata: 0-0 con lo Spezia

27 dicembre 2017

Lo Spezia si mangia le mani per quel che è stato il film della gara. Il rosso a Lucarelli spiana psicologicamente la strada, ma nonostante il buon momento di forma (tre vittorie di fila), i liguri sprecano giocando un secondo tempo anonimo che dà modo al Parma di chiudersi con ordine e provare addirittura ad attaccare. Per Gallo c'è il sesto posto in attesa delle partite di domani, per i padroni di casa c'è il rimpianto della possibilità sfumata di conquistare, seppur momentaneamente, la piazza d'onore.



Lo Spezia prova a fare il gioco in una partita sostanzialmente bloccata nel primo quarto d'ora. Dopo i tentativi iniziali di Granoche e Marilungo (bloccati rispettivamente da un fallo di mano e dall'imprecisione), i gialloblù si fanno vedere con Dezi al 17': destro in diagonale, palla che sorvola la traversa. Le poche emozioni giustificano un ritmo blando e qualche sbadiglio. Tra le due, è la squadra di Gallo a superare con più facilità la metà campo, anche se il Parma chiude bene tutte le linee di passaggio dalla trequarti in poi. Al 36' chance nitida per i liguri; Maggiore recupera palla sulla trequarti, rasoterra per Granoche che prova la finezza con un colpo di tacco: fuori di un soffio. L'occasione del Diablo è anche lo spartiacque: su uno dei capovolgimenti di fronte, infatti, Lucarelli si becca il secondo giallo per aver provato a segnare di mano.



L'espulsione del capitano del Parma innervosisce la partita. Al rientro dagli spogliatoi l'arbitro è costretto a cacciare qualche giallo di troppo. Al 58' i padroni di casa sfiorano l'1-0 nonostante l'uomo in meno: Insigne guida il contropiede, passaggio filtrante per Scozzarella che scarica addosso a Di Gennaro, poi sulla ribattuta Baraye calcia su Pessina. Inizia la girandola di sostituzioni, ma in generale non si fa viva l'idea di un lampo che sblocchi la situazione. I crociati si difendono come se giocassero in undici e lo Spezia incontra le stesse difficoltà riscontrate in parità numerica. Va da sé che gli uomini di D'Aversa provano anche a offendere: logico, però, che lo Spezia chiuda tutti gli spazi senza troppi affanni. All'83' il destro di Marilungo in area viene smorzato da un avversario, Frattali para tranquillamente. Nessuna delle due tenta un vero e proprio forcing finale, e dopo 4' di recupero l'arbitro fischia la fine con le reti inviolate.