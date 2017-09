Parma, Lucarelli fa amara ironia sull'ex patron Ghirardi

7 settembre 2017

Un lettera condita da amarezza e ironia quella 'indirizzata' da Lucarelli all'ex patron, a colui che ha portato in bancarotta il club ducale (quasi 100 milioni di debiti) e al susseguente fallimento. Dopo la Serie D e un campionato di Lega Pro, il Parma è tornato in Serie B e domenica affronta il Brescia, delle cui zone Ghirardi è originario. Il capitano, come tutta la città, ha ancora il dente avvelenato con il responsabile del clamoroso crack.



"Caro Presidente,

per te domenica sarà sicuramente un derby speciale tra la squadra della tua città e quella a cui hai fatto un gran bene.

Si del bene perchè quale tifoso non vorrrebbe vedere la propria squadra fallire a metà campionato,quale tifoso non vorrebbe che la propria squadra venisse sommersa di debiti e derisa da tutta italia,quale tifoso non vorrebbe farsi un bel campionato di serie D e passare dalle sabbie mobili della Lega Pro. Mi dispiace solo che tu sia andato via presidente , perché avresti potuto vantarti come piaceva fare a te di aver riportato il "Parma dove gli compete", ma tu non sei così, a te piace fare del bene e scappare cosi da lasciare in tutti un ottimo ricordo.

Per questo motivo ti invito ufficialmente allo stadio a vedere la partita cosi che possiamo ringraziarti di persona.

Se accetti ti chiedo solo una cortesia...vieni in anticipo,perché saremo in tanti. In prima fila metto i dipendenti che hai lasciato senza lavoro, a seguire i fornitori per ribadirgli che hai saldato tutte le loro spettanze, i tifosi ed una città intera che hai umiliato davanti a tutta italia ed infine i calciatori lasciati senza contratto.

Un ultima cosa ti chiedo,se ti avanza un posto in macchina porta con te l'amico di roma (l'ex ad Pietro Leonardi, ndr), perché penso sia giusto riconoscere anche a lui la bontà del lavoro svolto....

ma mi raccomando prima di uscire dalla tribuna provate a passare davanti a quel mezzo busto che troverete nell'atrio....leggete bene il nome magari potrebbe insegnarvi qualcosa....ma evitate di passare davanti al museo perché nei 104 anni di storia,nonostante il bene che ci avete fatto voi non ci siete".