Cesena, che stile: le nuove maglie

21 luglio 2017

A.C. Cesena e Lotto Sport Italia, azienda leader nella produzione e distribuzione di calzature, abbigliamento e accessori per lo sport e il tempo libero, hanno presentato oggi i nuovi outfit per la stagione 2017/2018. Un video pubblicato sul sito web e sui canali social ufficiali del club mostra nel dettaglio le nuove divise indossate dai calciatori bianconeri Bardini, Kupisz, Moncini e Mordini.



Le nuove divise, realizzate per il quarto anno consecutivo, dal Centro Ricerca e Sviluppo di Lotto Sport Italia in stretta collaborazione con la società, coniugano un design lineare ed elegante con i colori e simboli della tradizione a celebrare la storia del Club.