Verso il derby: il Milan arriva più stanco, l'Inter ha un Lautaro super grazie all'Argentina

17/10/2018

Milan batte Inter 1210 a 789. Sono i minuti che i giocatori rossoneri e nerazzurri hanno giocato in queste pausa di campionato con le loro nazionali. Non proprio un bene per Gattuso che avrà giocatori un po' più stanchi, ma almeno tutti sani. Non può dire lo stesso Spalletti che ricschia di dover rinunciare a Vecino alle prese con un problema alla coscia rimediato in ritiro con l'Uruguay dopo l'amichevole con la Corea del Sud che l'ha visto in campo per 78'. Gagliardini che si candida a sostituire l'ex Fiorentina, invece, è rimasto in panchina per tutti i 180 minuti giocati dall'Italia.



Ad Appiano Gentile Mauro Icardi e Lautaro Martinez rientrano dal ritiro dell'Argentina dopo le partite con Iraq e Brasile. Il primo non ha segnato, ma è partito titolare contro i verdeoro restando in campo 88' con tanti bassi e pochi alti. Il Toro, invece, è galvanizzato dall'Albiceleste dopo aver segnato contro l'Iraq il suo primo gol in nazionale. Buono anche l'ingresso in campo nel match di lusso contro i nemici storico al posto di Dybala: ora scalpita per un posto da titolare anche nel derby.



Per quanto riguarda la difesa De Vrij ha giocato solo 90' con la sua Olanda, mentre Skriniar non è stato risparmiato dal ct slovacco nonostante le critiche: "Deve dimostrare sul campo il suo valore". Per Miranda invece 90' e il gol che ha steso l'Argentina. Fresco Asamoah che non è mai sceso in campo perché le partite del suo Ghana sono state rinviate.



A Milanello i più affaticati saranno Calhanoglu, Kessie e Laxalt. Il turco, che già non era brillantissimo, ha giocato 180' così come l'infaticabile centrocampista ex Atalanta, titolarissimo anche con la maglia della Costa d'Avorio. Per Bonaventura solo 20' contro l'Ucraina, mentre Suso ha giocato 81' nella bella vittoria della Spagna contro il Galles.