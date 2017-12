Squalificati Serie A: un turno a Suso e Romagnoli

19 dicembre 2017

Suso, l'unico calciatore espulso nell'ultima giornata, è stato fermato un turno "per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco".



Una giornata anche a Walter Zenga, allenatore del Crotone "perché, al 47° del secondo tempo, benché più volte richiamato, contestava platealmente una decisione arbitrale e, in seguito alla notifica del provvedimento di allontanamento, rivolgeva al Direttore di gara un'espressione ingiuriosa".



Ammonizione con diffida per Simone Inzaghi, allontanato anzitempo contro l'Atalanta "per avere, al 39° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, uscendo dall'area tecnica ed in seguito, alla notifica del provvedimento di allontanamento, assunto un atteggiamento polemico".



Per quanto riguarda le società 10mila euro di multa al Torino, 6mila al Crotone e 5mila all'Atalanta.