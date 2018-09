Si gioca tutti i giorni, per le big 7 partite in tre settimane

Si gioca tutti i giorni, per le big 7 partite in tre settimane Il calendario delle squadre italiane impegnate nelle coppe Facebook

Twitter

GooglePlus

Pinterest

Stampa

Invia ad un amico

A A A



13/09/2018

Ditelo già alle fidanzate: se dovete portarle fuori per una cena romantica e siete appassionati di calcio, prenotate per lunedì 24 o venerdì 28 settembre. Perché? Facile, basta guardare il calendario. Da sabato 15 settembre a domenica 7 ottobre tutti i giorni saranno in programma partite che vedono coinvolte squadre italiane. Fanno eccezione, appunto, il 24 e il 28 settembre, unici giorni senza partite. Per il resto, ogni giorno, ci saranno impegni di Serie A, Champions League o Europa League. Le sei squadre italiane (Juve, Napoli, Roma, Inter, Lazio e Milan) impegnate nelle coppe sono chiamate ad un vero e proprio tour de force, con 7 partite da disputare nell'arco di 21-22 giorni: saranno in campo ogni tre giorni.



Incontri di cartello in Champions, sfide importanti in Serie A a ridosso degli impegni europei, derby (di Roma) e quant'altro. Le prossime tre settimane vedranno una vera e propria prova per i club e gli allenatori, chiamati a gestire le rose con turnover e cambi in uno dei periodi più pieni dell'anno. Due impegni in coppa e la Serie A, compreso un turno infrasettimanale. Una rincorsa verso la prossima sosta per le nazionali, con la Nations League a ottobre.





JUVENTUS Due appuntamenti da circoletto rosso per Allegri: il debutto in Champions a Valencia e la sfida allo Stadium contro il Napoli. Per iol resto calendario non durissimo per la Juventus, che in campionato rischia di scavare ulteriormente il solco sulle avversarie.



Domenica 16 settembre, ore 15.00 Serie A Juventus-Sassuolo Mercoledì 19 settembre, ore 21.00 Champions League Valencia-Juventus Domenica 23 settembre, ore 20.30 Serie A Frosinone-Juventus Mercoledì 26 settembre, ore 21.00 Serie A Juventus-Bologna Sabato 29 settembre, ore 18.00 Serie A Juventus-Napoli Martedì 2 ottobre, ore 18.55 Champions League Juventus-Young Boys Sabato 6 ottobre, ore 18.00 Serie A Udinese-Juventus

NAPOLI Non semplice il calendario per Ancelotti, a partire dal match con la Fiorentina e dall'insidiosa trasferta di Belgrado. Da brividi i quattro giorni a cavallo di settembre ottobre: prima la trasferta con la Juve, poi la sfida col Liverpool.



Sabato 15 settembre, ore 18.00 Serie A Napoli-Fiorentina Martedì 18 settembre, ore 21.00 Champions League Stella Rossa-Napoli Domenica 23 settembre, ore 12.30 Serie A Torino-Napoli Mercoledì 26 settembre, ore 21.00 Serie A Napoli-Parma Sabato 29 settembre, ore 18.00 Serie A Juventus-Napoli Mercoledì 3 ottobre, ore 21.00 Champions League Napoli-Liverpool Domenica 7 ottobre, ore 18.00 Serie A Napoli-Sassuolo

ROMA La trasferta del Bernabeu e il derby con la Lazio: sono questi i due appuntamenti clou per la Roma che può anche sfruttare le due trasferte non impossibili in campionato con Bologna e Empoli.



Domenica 16 settembre, ore 12.30 Serie A Roma-Chievo Mercoledì 19 settembre, ore 21.00 Champions League Real Madrid-Roma Domenica 23 settembre, ore 15.00 Serie A Bologna-Roma Mercoledì 26 settembre, ore 21.00 Serie A Roma-Frosinone Sabato 29 settembre, ore 15.00 Serie A Roma-Lazio Martedì 2 ottobre, ore 21.00 Champions League Roma-Viktoria Plzen Sabato 6 ottobre, ore 20.30 Serie A Empoli-Roma

INTER Il ritorno in Champions coincide con la sfida complicata ma già cruciale con il Tottenham a San Siro. I prossimi cinque appuntamenti dei nerazzurri sono tra le mura amiche di San Siro: occasione per rilanciarsi.



Sabato 15 settembre, ore 15.00 Serie A Inter-Parma Martedì 18 settembre, ore 18.55 Champions League Inter-Tottenham Sabato 22 settembre, ore 20.30 Serie A Sampdoria-Inter Martedì 25 settembre, ore 21.00 Serie A Inter-Fiorentina Sabato 29 settembre, ore 20.30 Serie A Inter-Cagliari Mercoledì 3 ottobre, ore 21.00 Champions League Psv-Inter Domenica 7 ottobre, ore 20.30 Serie A Spal-Inter

LAZIO Tante trasferte, spicca il derby tre giorni dopo la partita di Udine.



Domenica 16 settembre, ore 18.00 Serie A Empoli-Lazio Giovedì 20 settembre, ore 18.55 Europa League Lazio-Apollon Domenica 23 settembre, ore 15.00 Serie A Lazio-Genoa Mercoledì 26 settembre, ore 19.00 Serie A Udinese-Lazio Sabato 29 settembre, ore 15.00 Serie A Roma-Lazio Giovedì 4 ottobre, ore 21.00 Europa League Eintracht-Lazio Domenica 7 ottobre, ore 15.00 Serie A Lazio-Fiorentina

MILAN Calendario non ostico per i rossoneri: nessun big match e trasferte morbide, anche in Europa League.



Domenica 16 settembre, ore 20.30 Serie A Cagliari-Milan Giovedì 20 settembre, ore 21.00 Europa League Dudelange-Milan Domenica 23 settembre, ore 18.00 Serie A Milan-Atalanta Giovedì 27 settembre, ore 21.00 Serie A Empoli-Milan Domenica 30 settembre, ore 20.30 Serie A Sassuolo-Milan Giovedì 4 ottobre, ore 18.55 Europa League Milan-Olympiacos Domenica 7 ottobre, ore 15.00 Serie A Milan-Chievo

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X