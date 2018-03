Shock Astori, rinviate tutte le partite domenicali di Serie A La Lega ha deciso di non far scendere in campo le squadre per rispetto al difensore scomparso

4 marzo 2018

Tempo reale

La tragedia Astori ha choccato il mondo del calcio italiano, tanto che l'intero programma domenicale della Serie A è stato cancellato. La decisione della Lega Calcio è arrivata dopo che subito era stato deciso il rinvio di Udinese-Fiorentina, partita che avrebbe dovuto giocare lo sfortunato difensore viola, e poco dopo quello del lunch-match Genoa-Cagliari. De definire, adesso, la data del recupero del turno, che prevedeva anche Milan-Inter.



FIGC: 1' DI SILENZIO SU TUTTI I CAMPI "Dopo l'improvvisa scomparsa del calciatore della Fiorentina e della Nazionale Davide Astori, trovato senza vita questa mattina nel ritiro dei viola in vista della gara di oggi contro l'Udinese, il Commissario Straordinario della FIGC Roberto Fabbricini, d'intesa con il Presidente del CONI Giovanni Malagò, ha disposto un minuto di raccoglimento in memoria di Davide tra oggi e domani su tutti i campi di calcio dove sono in programma le gare delle rispettive giornate di campionato. La Federcalcio, rappresentando il sentimento dei dirigenti, dei tecnici e del personale che in tanti anni hanno conosciuto e apprezzato Davide nel suo percorso con le Nazionali, esprime il proprio cordoglio alla famiglia Astori". E' quanto riferisce la Federazione in una nota.

UFFICIALE: RINVIATA TUTTA LA GIORNATA DI SERIE A La serie A si ferma per la morte di Davide Astori. Il commissario straordinario della Lega, Giovanni Malagò. ha deciso di rinviare a data da destinarsi tutte le gare in programma oggi dopo la tragica scomparsa del capitano della Fiorentina.

L'ASSOCALCIATORI HA CHIESTO DI NON GIOCARE L'Associazione italiana dei calciatori ha ufficialmente chiesto alla Lega Calcio di non scendere in campo per giocare le partite della domenica.

A MARASSI APPLAUSI PER ASTORI Alla notizia della morte di Astori è comparso il volto del capitano della Fiorentina sul maxischermo dello stadio genovese Ferraris accolto da un lungo, commosso applauso. Tutti i tifosi, i media e i dirigenti si sono alzati in piedi in omaggio all'ex calciatore del Cagliari. La squadra del Cagliari, dopo aver saputo durante il riscaldamento della morte improvvisa di Astori, ex giocatore rossoblù dal 2008 al 2014, aveva interrotto l'allenamento ed era scesa negli spogliatoi, chiedendo poi di non giocare la partita.

RINVIATA ANCHE GENOA-CAGLIARI Anche Genoa-Cagliari non si giocherà per la morte di Davide Astori che ha indossato a lungo la maglia della squadra sarda. I giocatori del Cagliari, sconvolti, hanno ottenuto infatti dal commissario della Lega, Giovanni Malagò, il rinvio della gara.

ANNULLATA UDINESE-FIORENTINA Subito annullato il match tra l'Udinese e la Fiorentina del povero difensore azzurro Astori.

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X