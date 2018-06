Serie B, respinto il ricorso del Palermo: in A sale il Frosinone

26/06/2018

Niente da fare per il Palermo, destinato a restare in Serie B in seguito al match perso contro il Frosinone. Dopo il primo ricorso respinto dal giudice sportivo, martedì anche la Corte sportiva d'appello della Figc ha detto no al ricorso presentato dal club rosanero dopo i diversi episodi contestati durante la gara di ritorno della finale playoff. I ciociari sono dunque, ufficialmente, promossi in Serie A.