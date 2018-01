Serie A: tris dell'Atalanta, il Sassuolo crolla al Mapei Stadium

27 gennaio 2018

LA PARTITA

Il primo tempo è quasi interamente di marca bergamasca: il Sassuolo fa fatica a creare occasioni da rete mentre la Dea quando attacca sa sempre come far male. Gasperini preferisce ancora Cornelius al centro dell'attacco e viene ripagato subito: la conclusione della punta da distanza ravvicinata trova la risposta di Acerbi quasi sulla linea per il primo squillo della partita. I padroni di casa si rendono pericolosi un minuto dopo con un cross di Berardi, Falcinelli spizza di testa e Goldaniga libero sul secondo palo manda di poco al lato. Sale in cattedra Ilicic: prima serve Castagne che conclude debolmente, poi chiama in causa Consigli con una conclusione a incrociare. Al 30' è ancora dai piedi dello sloveno che l'Atalanta riesce a passare in vantaggio: il calcio piazzato scavalca Consigli che sbaglia completamente l'uscita lasciando Masiello libero di colpire di testa a porta vuota. Non passa neanche un minuto e Cornelius ha l'occasione per il raddoppio, ma impatta male di testa regalando il pallone al numero uno neroverde. A inizio ripresa il Sassuolo scende in campo con un piglio diverso e sfiora il pari con Politano, il tiro a giro di mancino però si stampa sul palo e dà il via a un'azione confusa nell'area bergamasca in cui l'Atalanta si salva come può. Sul rovesciamento di fronte Ilicic arriva a tu per tu con Consigli ma si fa chiudere lo specchio al momento del tiro. Al 65' l'Atalanta potrebbe anche esultare per il raddoppio, di nuovo su un calcio piazzato di Ilicic: la spennellata trova la testa di Petagna, sponda per Cristante dal cui tiro nasce un batti e ribatti con il pallone che termina in rete. L'arbitro su suggerimento Var annulla per posizione di fuorigioco. Matri, entrato in campo nella ripresa, sfiora l'eurogol con una deviazione di tacco su cui si supera Gollini evitando il gol del pari. All'83' una seconda azione confusa in area del Sassuolo regala a Cristante la palla decisiva per chiudere i conti: il destro supera Consigli e il Sassuolo lentamente sparisce dal campo. C'è ancora tempo per il secondo Var della partita, ma questa volta l'esito sorride all'Atalanta: Freuler conclude dal limite approfittado della seconda distrazione di giornata di Consigli e fissa il risultato sullo 0-3. All'ultimo secondo di partita Goldaniga commette una leggerezza di troppo e il Sassuolo chiude la gara in dieci.