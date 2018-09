Serie A, Torino-Napoli

23/09/2018

Seconda vittoria consecutiva in serie A per il Napoli che batte il Torino in trasferta per 2-0, tocca quota dodici punti dopo cinque giornate e aggancia in testa al campionato la Juventus (impegnata questa sera a Frosinone). All'Olimpico Grande Torino sblocca dopo quattro minuti Insigne con un gran destro, Verdi raddoppia al 20' di controbalzo sinistro. Per Hamsik, schierato titolare, 400.ma partita in serie A.