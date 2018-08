Serie A, sponsor-maglie a quota record: 125 milioni

29/08/2018

Le sponsorizzazioni della Serie A continuano a crescere nonostante la crisi, confermandosi come un investimento pubblicitario anti-ciclico anche nella stagione 2018-19, con budget per complessivi 125 milioni di euro ed una crescita del 16% rispetto al precedente campionato (105 milioni). Un trend che va avanti, nel complesso, dal 2015, quando le sponsorizzazioni della massima serie si sono attestate su un valore di 85 milioni di euro.



E' quanto emerge dall'annuale indagine 'Sporteconomy Jersey Sponsor Index', che misura lo stato di salute delle sponsorizzazioni delle squadre di Serie A. E anche quest'anno la Juventus si conferma al primo posto in questa particolare classifica con 26,7 milioni di investimenti (sommando Jeep allo sponsor giapponese Cygames).

Al secondo posto si piazza il Sassuolo, che può contare sullo sponsor-proprietario Mapei, che spenderà 18 milioni per apparire sulla maglietta. Appaiate al terzo posto Milan e Napoli con 15 milioni di euro. I rossoneri anche in questa stagione sono sponsorizzati da Fly Emirates, mentre il Napoli sfrutta i tre format commerciali disponibili (main, second e retro sponsor) con acqua Lete, pasta Garofalo e caffè Kimbo, spiega il direttore della ricerca, Marcel Vulpis.



I ricavi sono destinati ad aumentare ancora visto che la Lega di A ha aperto allo sponsor "sulla manica sinistra della maglia uno spazio per la pubblicità di un solo sponsor commerciale delle dimensioni fino a 100 cm quadrati".