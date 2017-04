Serie A, si parte il 20 agosto: in campo anche il 23 e 30 dicembre

13 aprile 2017

Niente campionato il 13 agosto, ma squadre in campo l'antivigilia di Natale e il 30 dicembre. Lo ha deciso l'assembela della Lega di Serie A, fissando le date della prossima stagione. Il calcio d'inizio resta previsto così per il 20 agosto. I presidenti hanno respinto l'ipotesi di anticiparlo come richiesto dal ct Giampiero Ventura per preparare al meglio la sfida contro la Spagna valida per le qualificazioni al Mondiale del 2018.