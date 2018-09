Serie A, Sampdoria-Inter 0-1: Brozovic decisivo al 94'

22/09/2018 di CESARE ZANOTTO

LA PARTITA

Da Vecino a Brozovic, per un'altra vittoria in extremis che permette all'Inter di tornare a sorridere anche in campionato dopo il ko con il Parma. Quattro giorni dopo il palpitante successo contro il Tottenham, stavolta i nerazzurri sbancano Marassi grazie al croato, bravo a crederci più di tutti nell'assalto finale. Sono tre punti che iniettano parecchia fiducia e permettono a Spalletti di iniziare la risalita in classifica, anche se l'Inter ancora non decolla e lo sviluppo del gioco - in mezzo al campo ma pure sulle fasce - continua a essere lento e molto spesso prevedibile.



Spalletti, nonostante le fatiche di Champions, conferma il centrocampo visto con il Tottenham (Brozovic-Vecino in mezzo, Nainggolan più avanzato) e in avvio la scelta non sembra delle migliori. La Samp infatti inizia con il piede sull'accelleratore e nel primo quarto d'ora schiaccia i nerazzurri nella propria metà campo. I blucerchiati pressano a tutto campo e ripartono come missili affidandosi soprattutto a un ispirato Quagliarella, solo che il grande dispendio energetico si fa sentire dalla mezz'ora in avanti quando il fisico inizia a rifiatare e gli ospiti hanno quindi la possibilità di venire fuori. Sul finire del primo tempo (43') l'Inter trova anche la rete del vantaggio con Nainggolan, ma il bel destro del Ninja viene annullato dopo qualche istante a causa di un precedente fuorigioco di Icardi.



L'Inter nella prima parte di gara si vede più che altro per vie centrali, dato che Candreva a sinistra è come non averlo mentre Politano, a destra, fa sempre diversi km e non arriva mai lucido negli ultimi 20 metri. Cambia qualcosa in avvio di ripresa, quando Spalletti inverte la posizione dei due esterni e Candreva - libero di esprimersi nel ruolo a lui più congeniale - si fa subito notare con un sinistro che colpisce in pieno il palo alla destra di Audero (50'). La Samp è sulle gambe in mezzo al campo, così Giampaolo inserisce Barreto e Jankto cercando di tornare sui livelli d'intensità visti in apertura. L'Inter però inizia a spingere forte e al 69' sfiora di nuovo la rete con Candreva, che colpisce al volo una palla di Nainggolan ma trova la respinta di Audero. Spalletti cerca un cambio di ritmo con gli inserimenti di Perisic e Keita, ma la gara sembra destinata a restare in equilibrio. All'87' Asamoah fa esplodere la gioia nerazzurra con un sinistro all'angolino e anche in questo caso l'arbitro Guida annulla dopo qualche istante su segnalazione del Var (in occasione del cross di D'Ambrosio la palla era uscita dal campo). A questo punto sembra davvero finita ma non per Brozovic, che beffa Audero con un destro velenoso e cala sul tavolo verde il secondo jolly nerazzurro in quattro giorni.