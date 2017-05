Serie A, Rizzoli smentisce l'addio

21 maggio 2017

Nessun addio per Nicola Rizzoli , il fischietto di Mirandola arbitrerà in Serie A anche nella prossima stagione. Le voci di fine carriera diffuse da Pantaleo Corvino prima della sfida tra Napoli e Fiorentina sono state smentite dal diretto interessate a Coverciano, dove il direttore di gara bolognese era presente per partecipare all'evento Kickoff. "Mi sento bene, sono ancora giovane - ha detto Rizzoli - Quella di ieri sera non è stata la mia ultima partita".

"Ho ancora voglia di arbitrare, non smetterò". La conferma è poi arrivata da Nicchi, presidente dell'Aia: "Rizzoli non smetterà. È un arbitro internazionale fino al 2017 e pertanto fino a giugno 2018 non ha bisogno di deroghe per arbitrare in Serie A.