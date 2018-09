Serie A - Prego ripassare, l'anti-Juve ancora non c'è! Nessuno tiene il ritmo dei bianconeri: Allegri fa corsa a sé

03/09/2018

Prego, ripassare! Chi cercava l'anti-Juve deve ancora attendere, perchè l'anti-Juve non c'è, o per lo meno non è pervenuta. Ma non è affatto detto che si palesi nelle prossime settimane, dopo la sosta. Anzi! Il primo mini-ciclo non lascia per il momento dubbi: ora come ora la squadra di Allegri fa corsa a sè. Prima in classifica (senza i gol di Ronaldo!), in testa a punteggio pieno, per la prima volta nell'era Allegri in beata solitidine dopo 270 minuti di campionato. Sette i gol segnati (uno in meno del Sassuolo, gli stessi di Fiorentina e Atalanta), ne ha incassati invece tre, con una differenza reti seconda solo a quella dei viola di Pioli che hanno però una partita in meno.



Schiacciante, poi, la superiorità dei tiri scagliati verso la porta avversaria: 56 in totale, 30 nello specchio, 26 fuori. Per intenderci, Il Napoli che è secondo in questa graduatoria, ha tirato 12 volte in meno (25 volte tra i pali avversari, 19 fuori) e nel contempo rispetto ai bianconeri ha segnato due gol in meno (5) e ne ha presi tre in più. Per non parlare di Roma (42 tiri totali, 5 gol fatti e 5 subiti), Inter (30 tiri totali, 5 gol fatti e 3 subiti) e Milan (25 tiri totali, 4 gol fatti e 4 subiti).



Cinque i marcatori bianconeri: due volte a rete Mandzukic, una a testa Bernardeschi, Khedira, Matuidi e Pjanic. All'appello (limitandoci solo al parco attaccanti vero e proprio) mancano Cristiano Ronaldo e Dybala, due che tra Liga e Serie A la stagione scorsa hanno messo a segno (sommati) 48 gol. Una bella dispensa per i mesi futuri, insomma. Solo l'Inter ha allargato per il momento il suo parco-marcatori rispetto al campionato scorso: in assenza dei gol di Icardi, a quelli di Perisic si sono aggiunte le reti di De Vrij, Nainggolan e Candreva. Il resto delle possibili antagoniste resta ancora aggrappato alle vecchie certezze, oggi un poco più sbiadite dell'anno passato e soprattutto numericamente più risicate rispetto a quelle bianconere: la Lazio a Immobile, il Napoli ai suoi tenori, la Roma a Dzeko mentre il Milan aspetta ancora Higuain, per ora attivo solo nel ruolo di assist-man.



Se oggi dunque (numeri e classifica alla mano) alle spalle dei bianconeri ci sono Sassuolo, Fiorentina e Spal ci sentiamo di dire (non ce ne vogliano) che l'anti-Juve non c'è ancora o nella migliore delle ipotesi si sta nascondendo molto bene. Non lo è il Napoli (le rimonte con Lazio e Milan forse avevano mascherato troppo i limiti apparsi evedenti nella caduta con la Samp), non lo è l'Inter (ancora indietro nel processo di integrazione tra vecchi e nuovi), così come non lo sono Roma (un cantiere aperto dopo la rivoluzione estiva), Milan (un progetto in divenire) e Lazio (ottima outsider ma non più di questo).



La squadra di Allegri, insomma, viaggia su una strada a parte: non è bella, a detta di molti, non ha ancora integrato pienamente CR7, ha diversi rebus da risolvere (in primis come utilizzare Dybala) ma è terribilmente solida, cinica e concreta, ha una profondità di rosa inarrivabile e una rabbia agonistica che alle rivali manca. Così è, per noi. Alla prima sosta almeno.