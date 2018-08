Serie A: Milan-Roma 2-1, Cutrone decide il match al 95' La squadra di Gattuso stende i giallorossi con i gol di Kessie e del centravanti: inutile il pari di Fazio al 59' Facebook

31/08/2018 di CESARE ZANOTTO

Nel primo match della terza giornata di campionato, il Milan stende la Roma al 95' grazie alla rete di Cutrone, che non fallisce un perfetto assist di Higuain. A San Siro finisce 2-1 per i rossoneri, in vantaggio nel primo tempo con il gol di Kessie (40'). Fazio trova il momentaneo 1-1 al 59', ma nel finale un errore di Nzonzi innesca il sigillo del giovane centravanti. Due gol annullati col Var (uno per parte) a Higuain e Nzonzi.

LA PARTITA

L'uomo che più di tutti possiede la fame di vincere per i primi tre punti stagionali. La zampata di Cutrone a 30 secondi dal gong è il giusto premio per una squadra, il Milan, che nel primo tempo conduce unilateralmente la gara mentre nella ripresa - decisamente più equilibrata - resta comunque più ordinata in campo. La gara di San Siro boccia invece le scelte di Di Francesco, che inizia con un 3-4-1-2 in totale tilt per i primi 45'. E anche le modifiche effettuate nella ripresa (dentro El Shaarawy per un 4-2-3-1) non convincono fino in fondo: dopo il 3-3 con l'Atalanta, per i giallorossi c'è ora altro materiale su cui riflettere.



Il primo tempo è sostanzialmente a senso unico, con il Milan a produrre gioco e la Roma passiva nella propria metà campo. Il 3-4-1-2 giallorosso si trasforma spesso in una difesa a 5 difficile da superare: così per Suso e Calhanoglu è difficile sfondare sulle fasce e ancora peggio va al centro per Higuain, molto spesso raddoppiato. Ecco dunque che risulta fondamentale l'atteggiamento delle due mezzali, Bonaventura e Kessie, che a furia di tentare l'inserimento giusto alla fine lo trovano al 40': Rodriguez, da sinistra, mette al centro una palla che attraversa tutta l'area pescando sul secondo palo l'ivoriano, bravo a bruciare Marcano e infilare Olsen da pochi passi.



Di Francesco, come detto, reagisce a inizio ripresa inserendo El Shaarawy per Marcano e passando a un 4-2-3-1. La Roma, in effetti, alza il proprio baricentro e inizia a premere con vigore, anche se dietro il Milan difende con attenzione e concede davvero poco alle (poche) idee degli ospiti. Sugli sviluppi di un corner arriva il pareggio di Fazio (59'), in gol con un destro all'angolino, dopodiché la sfida si spegne lentamente complice un forte calo fisico da entrambe le parti. Fino all'ingresso in campo di Cutrone, che produce quella scossa elettrica necessaria per consegnare a Gattuso un successo già fondamentale dopo l'esordio con k.o. a Napoli.

LE PAGELLE



Cutrone 8 - Centravanti meraviglioso. Dentro all'84' per l'assalto finale, aggredisce il campo con un fame rarissima. E non è un caso che poi, al minuto 95, decida la gara con un gol che così semplice non è.



Higuain 7 - Tiene palla, fa salire la squadra, la fa girare e segna pure un gol mica male, che poi viene annullato per un fuorigioco di centimetri. Movimenti sempre intelligenti, è lucidissimo nel servire a Cutrone l'assist decisivo.



Calhanoglu 5 - Prova a creare qualcosa di interessante stringendo più che altro verso il centro del campo, ma non trova mai lo spunto per saltare l'uomo o per l'assist risolutore.



Kessie 6,5 - Fa sentire la propria fisicità in mezzo al campo, dove ha un altro passo rispetto a De Rossi e Nzonzi. Bene tatticamente, è anche bravo a inserirsi come in occasione della rete che sblocca la gara. Cala nella ripresa.



Nzonzi 4 - Lentissimo davanti alla difesa, in coppia con De Rossi fa parecchia fatica. L'errore nel finale è un'ingenuità non giustificabile pr un giocatore della sua esperienza.



Karsdorp 5,5 - La nota lieta è che torna titolare 10 mesi dopo la rottura del crociato. Sufficiente il lavoro in fase difensiva, oltre la metà campo però non ha la forza per spingere.



Pastore 4,5 - Schierato come trequartista, fatica a trovare una propria dimensione tra le linee risultando pressoché inutile. Primo tempo senza lasciare traccia, qualche cenno di vita a inizio ripresa.

IL TABELLINO



MILAN-ROMA 2-1

Milan (4-3-3): G. Donnarumma 6; Calabria 6, Musacchio 6, Romagnoli 6, Rodriguez 6,5 (31' st Laxalt 6); Kessie 6,5, Biglia 6, Bonaventura 6 (39' st Cutrone 8); Suso 6, Higuain 7, Calhanoglu 5 (36' st Castillejo sv).

A disp.: Reina, A. Donnarumma, Abate, Caldara, Simic, Bakayoko, Bertolacci, Mauri, Borini. All.: Gattuso 6,5

Roma (3-4-1-2): Olsen 5,5; Fazio 6, Manolas 5, Marcano 5 (1' st El Shaarawy 5,5); Karsdorp 5,5 (33' st Santon sv), Nzonzi 4, De Rossi 5,5, Kolarov 5,5; Pastore 4,5 (23' st Cristante 5,5); Schick 5,5, Dzeko 5.

A disp.: Fuzato, Greco, Juan Jesus, Lu. Pellegrini, Coric, Lo. Pellegrini, Zaniolo, Kluivert, Under. All.: Di Francesco 4,5

Arbitro: Guida

Marcatori: 40' Kessie (M), 14' st Fazio (R), 50' st Cutrone (M)

Ammoniti: Cristante, De Rossi (R)

Espulsi: -

