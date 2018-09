Serie A, Lazio-Genoa 4-1: terza vittoria di fila per Inzaghi I biancocelesti calano il poker con Caicedo, Immobile (2) e Milinkovic. Per il Grifone sorride solo Piatek Facebook

23/09/2018 di CESARE ZANOTTO

Terza vittoria consecutiva in campionato per la Lazio, che supera il Genoa in scioltezza e sale a quota 9 punti in classifica. All'Olimpico finisce 4-1 per i biancocelesti, che sbloccano la sfida con Caicedo (7') e al 23' volano sul 2-0 grazie al sinistro di Immobile. Piatek riapre per un attimo la sfida al 46', poi Milinkovic (53') e ancora Immobile (89') calano il poker definitivo.

LA PARTITA

Per la prima volta in stagione, a tratti, si rivede una Lazio molto simile alla versione migliore della passata stagione. Merito soprattutto di una straordinaria organizzazione tattica e dei migliori giocatori che iniziano ad avere una condizione fisica importante: da Immobile a Milinkovic, ma anche Marusic, Leiva, Parolo e Lulic offrono una prestazione piena d'intensità senza cali di alcun tipo.



I biancocelesti impiegano 7 minuti per rompere l'equilibrio e 23 per scappare via, anche se Piatek in avvio di ripresa è micidiale nel finalizzare l'unica opportunità capitatagli in seguito a un errore di Acerbi. E' una Lazio che si esprime con personalità e convinzione, e il merito è anche di Simone Inzaghi che è bravo a coinvolgere e stimolare ogni componente della rosa. Stavolta in panchina va Luis Alberto e Caicedo risponde con il gol dell'1-0 (di testa) grazie a un perfetto assist di Milinkovic. Il bis è invece firmato da Immobile, abile a sfruttare di sinistro il preciso servizio di Parolo.



Il Genoa, in bambola totale, pare rimasto negli spogliatoi e Ballardini tenta subito una scossa: fuori Spolli al 27' e dentro un attaccante, Kouame, con il Grifone che passa a un 4-3-1-2. La realtà è che comunque cambia poco, perché la Lazio rimane concentrata anche se paga l'unica distrazione di giornata al 46', quando Acerbi rinvia addosso a Piatek provocando il 2-1. La risposta biancoceleste è furiosa e viene concretizzata da Milinkovic, a segno al 53' con un perfetto colpo di testa su assist di Lulic. Parolo sfiora il poker con un inserimento al 64', poi Immobile chiude i conti all'89' dopo una buona iniziativa di Correa. Con 9 punti e quattro vittorie di fila (compresa quella in Europa League), la stagione della Lazio inzia a prendere una nuova piega.

LE PAGELLE



Caicedo 7 - Ripaga la fiducia del tecnico con la rete che spiana la strada alla Lazio. Gioca con tanto altruismo, niente male l'intesa con Immobile.



Leiva 6,5 - Non sbaglia una scelta davanti alla difesa, dove sembra muoversi col pilota automatico. Si nota poco, ma si sente tantissimo.



Immobile 7 - Solito lavoro su tutto il fronte d'attacco, torna a segnare in campionato dopo oltre un mese. Preciso in occasione del primo gol, poi entra in modalità-rapace per il raddoppio.



Milinkovic 7 - Comincia con l'assist per Caicedo, poi mette al sicuro i tre punti con l'inserimento di testa che vale il 3-1. La condizione inizia a migliorare, per Inzaghi è una grande notizia.



Piatek 6,5 - In una giornata complicata per il Genoa riesce comunque a segnare nell'unica chance disponibile. Cinque gol in cinque gare in Serie A: prosegue il momento magico.



Spolli 5 - Lento e distratto. E' uno dei protagonisti (in negativo) del disastroso avvio del Genoa. Ballardini lo toglie dal campo dopo 27 minuti.

IL TABELLINO



LAZIO-GENOA 4-1

Lazio (3-5-2): Strakosha 6; Wallace 6, Acerbi 5,5, Caceres 6; Marusic 6,5 (41' st Patric sv), Parolo 6,5, Leiva 6,5, Milinkovic 7 (27' st Badelj 6), Lulic 6,5; Caicedo 7 (17' st Correa 6), Immobile 7.

A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Basta, Jordao, Murgia, Cataldi, Durmisi, Luis Alberto. All.: Inzaghi 7

Genoa (3-5-2): Marchetti 5; Biraschi 5, Spolli 5 (27' Kouame 6), Zukanovic 5; Gunter 5, Romulo 5,5 (12' st Lazovic 5,5), Bessa 5, Hiljemark 5, Criscito 5; Medeiros 5 (17' st Sandro 5,5), Piatek 6,5.

A disp.: Radu, Vodisek, Lakicevic, Mazzitelli, Pedro Pereira, Rolon, Omeonga, Pandev, Dalmonte. All.: Ballardini 5

Arbitro: Abisso

Marcatori: 7' Caicedo (L), 23' e 44' st Immobile (L), 1' st Piatek (G), 8' st Milinkovic (L)

Ammoniti: Spolli, Bessa (G); Badelj (L)

Espulsi: -

LE STATISTICHE

Krzysztof Piatek ha realizzato cinque gol nelle sue prime quattro presenze in assoluto in Serie A, l'ultimo giocatore a riuscirci era stato Andriy Shevchenko (ottobre 1999). Quattro gol per la Lazio in questo incontro, uno in più di quanti i biancocelesti ne avevano realizzati nelle precedenti quattro gare di questo campionato. Negli ultimi cinque confronti tra Lazio e Genoa in Serie A sono stati segnati 21 gol, una media di 4.2 ad incontro. Il Genoa ha perso sette delle ultime otto trasferte giocate in Serie A (1N). Il Genoa è ora la vittima preferita in Serie A di Ciro Immobile (alla pari del Cagliari): sette le reti realizzate alla squadra ligure. Immobile ha segnato nove gol nelle sue ultime 10 presenze allo stadio Olimpico in Serie A. La precedente doppietta di Immobile in Serie A era stata segnata ad aprile contro la Sampdoria. Felipe Caicedo ha segnato quattro gol nelle cinque partite in cui è partito dal primo minuto in Serie A. Gol e assist per Milinkovic-Savic in questo incontro: il precedente incontro in cui il serbo aveva sia segnato che fornito un passaggio vincente in Serie A fu ad aprile, contro la Sampdoria.

