Serie A, la moviola della 4ª giornata

16 settembre 2017

Crotone-Inter, arbitro Banti Proteste del Crotone in occasione del gol del vantaggio dell'Inter con Skriniar. L'ex arbitro Bergonzi, a Premium Sport, ricostruisce l'accaduto: "Punizione di Joao Mario, c'è una carambola con molta confusione. Il Crotone protesta. È regolare il colpo di testa di Vecino, poi Skriniar stoppa la palla senza commettere fallo di mano. Poi cicca il pallone, ma il suo calcio a vuoto non colpisce nessun avversario. Poi si difende regolarmente e segna. D'Amato, il VAR, parla nell'auricolare di Banti e conferma la regolarità del gol, che peraltro era stato assegnato da Banti".

C'è un altro episodio durante Crotone-Inter da moviola. Al 52' c'è un cross dalla destra con intervento di Mandragora su Gagliardini. Banti è a due metri e fa il gesto che è tutto regolare. Bergonzi spiega: "Nella parte alta dei due giocatori non ci sono questioni, non c'è alcun contatto. Ma analizzando il replay nella parte bassa si vede un contrasto tra le gambe di Mandragora e quelle di Gagliardini. Era rigore. Si poteva fischiare rigore, ma siccome non era eclatante e dal replay non si hanno immagini chiarissime, il Var non è intervenuto e ha lasciato la decisione di Banti".