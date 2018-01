Serie A, la moviola della 21ª giornata

21 gennaio 2018

Atalanta-Napoli, arbitro Orsato (Var: Giacomelli)

Due episodi molto dubbi hanno caratterizzato il match tra Atalanta e Napoli. Entrambi riguardano possibili situzioni di fuorigioco ed in entrambi i casi il direttore di gara Orsato ha avuto un riscontro audio con il Var Giacomelli. Partiamo dall'episodio del gol di Mertens, al 20' della ripresa, imbeccato da una verticalizzazione di Callejon. Il belga scappa, fa gol e il guardalinee non segnala il fuorigioco. Orsato, comunque, si consulta col Var e convalida. Dalle immagini televisive, si vede che Mertens è leggermente avanti rispetto all'uomo dell'Atalanta più arretrato, che è Masiello, sulla parte alta del campo. Come spiega Bergonzi a Premium Sport, "le immagini che può vedere il Var sono differenti rispetto a quelle che vengono trasmesse in televisione. Detto questo, da quanto possiamo vedere con le immagini a nostra disposizione, Mertens sembra partire in posizione di fuorigioco. È una situazione difficilissima e la direttiva, in caso di incertezza anche dopo il consulto con le immagini, è quella di confermare la chiamata del guardalinee".