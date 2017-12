Serie A, la moviola della 19ª giornata

29 dicembre 2017

Crotone-Napoli, arbitro Mariani (VAR: Doveri)

A metà ripresa tocco di mani in area di Mertens. Sembra che il braccio vada verso il pallone. Secondo De Marco era rigore. "Per Mariani era difficile da valutare perché era coperto. Ma il Var doveva intervenire e fare in modo che l'arbitro rivedesse l'azione. Nel recupero contrasto in area tra Maggio e Ceccherini. Il Crotone protesta e vuole il rigore ma De Marco condivide la decisione del direttore di gara: "Sembra più che Ceccherini vada contro Maggio".