Serie A, la moviola della 12ª giornata

4 novembre 2017

Genoa-Sampdoria, arbitro Irrati

Manca un rigore al Genoa. Alla fine del primo tempo, infatti, Silvestre aggancia in area Lapadula, ma né l'arbitro Irrati, nè il Var (Rocchi) si accorgono che il piede sinistro del blucerchiato entra in contatto con il piede destro del rossoblù, facendolo cadere. Ci stava il penalty. Nella ripresa la Samp protesta per una spinta di Zukanovic su Zapata, ma il contatto con entrambe le mani sulla schiena dell'attaccante sembra lieve.