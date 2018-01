Serie A, la moviola dei recuperi di campionato

24 gennaio 2018

Sampdoria-Roma, arbitro Orsato

Nei minuti finali del primo tempo intervento di Ferrari su Strootman sulla fascia destra e l'assistente Paganessi alza la bandierina per segnalare il fallo del difensore della Sampdoria. Ma l'arbitro Orsato prima mette il fischietto alla bocca e poi non fischia. C'è la ripartenza dei blucerchiati con il cross dalla sinistra e il braccio destro di Kolarov che intercetta il pallone in area. Secondo l'ex arbitro Cesari il rigore c'è ma prima c'era da punire il fallo di Ferrari. "Decisione sbagliata".