Serie A: la Fiorentina batte 3-0 la Spal

22/09/2018

LA PARTITA

La Fiorentina recupera il diciannovenne Lafont tra i pali e schiera Pjaca da titolare per la prima volta al Franchi nel tridente con Simeone e Chiesa. Per Federico niente riposo: Pioli non lo risparmia in vista della sfida di martedì nell'anticipo del turno infrasettimanale contro l'Inter. Al rientro Benassi, capocannoniere della squadra con tre gol, tutti in casa. sull'altro fronte, Semplici non cambia la Spal che ha battuto 2-0 l'Atalanta: Antenucci-Petagna coppia d'attacco. Meglio in avvio la squadra di Pioli, che fa la partita. La Spal cerca di difendersi con ordine e sfruttare le possibilità di contropiede. Ma la Viola è attenta. Milenkovic va in gol ma l'arbitro ferma tutto: è in fuorigioco. E' comunque soltanto questione di minuti. Al 18' dalla sinistra Biraghi fa partire un cross che Fares rinvia maldestramente: Pjaca non disdegna affatto il regalo dell'avversario, raccoglie e su tap-in mette dentro il primo gol in Serie A e in maglia viola. La Spal, grande sorpresa di questo inizio campionato, non si scoraggia affatto dopo lo svantaggio, anzi. La squadra di Semplici guadagna campo e punta il gioco soprattutto sulle fasce, dove Lazzari mette spesso e volentieri in difficoltà Biraghi, che si beccherà anche il giallo. E proprio dai piedi di Lazzari arriva la grande palla per Antenucci, che di testa manda fuori. Che occasione mancata! E dal possibile pareggio, in un attimo si passa al raddoppio viola: è il 28' quando Milenkovic stacca altissimo da angolo e anticipa Gomis, uscito malissimo. Per il serbo secondo centro il campionato. Chiesa sempre attivissimo in avanti: si scambia con Pjaca da destra a sinistra ed è bravissimo a crearsi gli spazi. La sua conclusione viene deviata in angolo.



Un cambio a inizio ripresa: nella Fiorentina entra Hancko per Biraghi, ammonito. E lo slovacco si mette subito in bella mostra con un pregevole scambio di tacco con Chiesa, che calcia a lato. Il gol è nell'aria: lo firma proprio Chiesa, che dà il la all'azione poi la finalizza su appoggio di Pjaca. E papà Enrico in tribuna se la gode. La Fiorentina è padrona del campo. Fuori Federico, che esce tra gli applausi del Franchi scambiando un 'cinque' a bordo campo con il fratello Lorenzo, entra Mirallas. Fuori nella Spal Missiroli, entra Valoti. Mirallas non perde tempo e spaventa subito Gomis. Al 70' l'arbitro estrae il rosso diretto per Kurtic dopo un intervento su Pezzella, dolorante a terra. Intervento Var: soltanto giallo. Nell'ultimo quarto d'ora spazio anche ad Eysseric per Pjaca, applauditissimo anche lui. Così come per Veretout, uomo ovunque. Finisce 3-0, la Fiorentina fa tre su tre in casa. Compatta e consapevole. Spal troppo timida.