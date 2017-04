Serie A: la corsa all'Europa League

24 aprile 2017

A cinque giornate dalla fine del campionato di Serie A sono cinque le squadre coinvolte nella corsa all'Europa League: Lazio, Atalanta, le due milanesi e la Fiorentina. La classifica sorride alla squadra di Simone Inzaghi e a quella di Gasperini, rispettivamente a quota 64 e 63 punti. I biancocelesti sono attesi domenica dal derby con la Roma, poi Sampdoria in casa, il confronto diretto con Fiorentina (in trasferta) e Inter (in casa) e Crotone fuori. I bergamaschi ospitano venerdì la Juve, poi andranno a Udine, riceveranno il Milan all'Atleti Azzurri d'Italia, faranno visita all'Empoli e poi chiuderanno con il Chievo davanti ai propri tifosi.